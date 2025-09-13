Παναθηναϊκός: Χωρίς Πελίστρι και Τετέ, αλλά με Ντέσερς και Ταμπόρδα κόντρα στην Κηφισια
Νέο ισχυρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, αφού μετά τον Τετέ, που είχε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, εκτός έμεινε και ο Φακούντο Πελίστρι, που είχε θέματα με τον δικέφαλο του ποδιού του. Κάπως έτσι ο Ρουί Βιτόρια δεν θα έχει στην διάθεσή του κανέναν από τους δύο εξτρέμ για τον αγώνα με την Κηφισιά την Κυριακή (14/09-18:00) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Στον αντίποδα, Πορτογάλος τεχνικός συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην αποστολή τους Σίριλ Ντέσερς, Βισέντε Ταμπόρδα και Μίλος Πάντοβιτς.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού
Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.
The players selected for tomorrow’s fixture vs. Kifisia. ☘️— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 13, 2025
#Panathinaikos #PAOFC #KIFPAO #StoiximanSuperLeague #slgr #GB32 pic.twitter.com/ajLHlqSFHK
Το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τετέ, που αναμένεται να μπει κανονικά από βδομάδα, ώστε να είναι διαθέσιμος στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (21/09).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.