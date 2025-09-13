Χωρίς Πελίστρι και Τετέ, αλλά με Ντέσερς και Ταμπόρδα κόντρα στην Κηφισια

Μετά τον Τετέ και ο Πελίστρι τέθηκε εκτός για τον αγώνα με την Κηφισιά, για τον οποίο βρέθηκαν για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς.

Νέο ισχυρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, αφού μετά τον Τετέ, που είχε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, εκτός έμεινε και ο Φακούντο Πελίστρι, που είχε θέματα με τον δικέφαλο του ποδιού του. Κάπως έτσι ο Ρουί Βιτόρια δεν θα έχει στην διάθεσή του κανέναν από τους δύο εξτρέμ για τον αγώνα με την Κηφισιά την Κυριακή (14/09-18:00) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Στον αντίποδα, Πορτογάλος τεχνικός συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην αποστολή τους Σίριλ Ντέσερς, Βισέντε Ταμπόρδα και Μίλος Πάντοβιτς.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τετέ, που αναμένεται να μπει κανονικά από βδομάδα, ώστε να είναι διαθέσιμος στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (21/09).