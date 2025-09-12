Ο Τετέ έχει ενοχλήσεις στον προσαγωγό και θα μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό. Αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που υπάρχει, την Δευτέρα θα επιστρέψει στις προπονήσεις και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια για το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής κόντρα στον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.