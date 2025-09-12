Παναθηναϊκός: Χάνει το ματς με Κηφισιά ο Τετέ αλλά προλαβαίνει το ντέρμπι
Απρόοπτο στον Παναθηναϊκό με τον Τετέ ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει ενοχλήσεις στον προσαγωγό και αναμένεται να μείνει εκτός αποστολής.
Σύμφωνα με την εκτίμηση που υπάρχει, την Δευτέρα θα επιστρέψει στις προπονήσεις και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια για το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής κόντρα στον Ολυμπιακό.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.
