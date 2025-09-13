Χιμένεθ: «Είμαστε ο Άρης, είμαστε μέσα στις καλύτερες ομάδες και πρέπει να το δείξουμε»

Διαβάστε τα όσα είπε ο Μανόλο Χιμένεθ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αποψινού (13/9, 20:00) εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο.

Πανέτοιμος για το ντεμπούτο του στον πάγκο του Άρη και την 4η θητεία του στην Ελλάδα είναι ο Μανόλο Χιμένεθ, με τους «κίτρινους» να φιλοξενούνται απόψε (13/9, 20:00) στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Ισπανός τεχνικός στις καθιερωμένες δηλώσεις πριν το παιχνίδι στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα έχει ανάγκη τις νίκες, τόνισε πως επέστρεψε στην χώρα μας εξαιτίας της αγάπης που έλαβε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ τόνισε πως ο αγώνας για να «δέσει» το σύνολο είναι καθημερινός.

Αναλυτικά:

«Ο βασικός λόγος της επιστροφής μου στην Ελλάδα είναι η αγάπη που μου έδειξαν όλοι τα προηγούμενα χρόνια και ο όμορφος τρόπος που μου φέρθηκαν. Όσον αφορά στην επιλογή του Άρη, είναι γιατί μού δόθηκε η δυνατότητα να εργαστώ όπως θέλω και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα».

Για το πόσο γρήγορα μπορεί να δέσει η ομάδα ενώ έχει 18 νέους παίκτες:

«Με τον καιρό… Δεν έχουμε χρόνο, γιατί έχουμε 18 καινούργιους παίκτες, όμως, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πολλές φορές συμβαίνει! Όσο καλοί και να είναι σε ατομικό επίπεδο, εμείς πρέπει να καταφέρουμε να τους δέσουμε ως σύνολο. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, είναι όλοι οι παίκτες να δείξουν την αλληλεγγύη τους στους συμπαίκτες τους μέσα στο γήπεδο».

Για το πόσο καιρό εκτιμά ότι θα κρατήσει αυτή η διαδικασία:

«Όπως είπα, δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει να δούμε το επόμενο παιχνίδι, που είναι άμεσα μπροστά μας. Πρέπει να πάμε, να νικήσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Κι αυτό πρέπει να γίνεται και στα επόμενα παιχνίδια. Αυτό μάς ενδιαφέρει. Ο αγώνας, λοιπόν, για να δέσει γρήγορα η ομάδα, είναι καθημερινός».

Το σχόλιό του για τον Ατρόμητο, επόμενο αντίπαλο του Άρη:

«Γνωρίζω καλά από τα χρόνια που ήμουν στην Ελλάδα ότι ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που θέλει πάντα να βρίσκεται στο πρώτο κομμάτι του βαθμολογικού πίνακα. Είναι πάντα ένας δύσκολος αντίπαλος και ειδικά στο γήπεδό του δυσκολότερος».

Τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να πάρει θετικό αποτέλεσμα:

«Πράγματι, είναι μια ομάδα που γνωρίζει καλά να αμύνεται. Μια ομάδα, που είναι πολύ καλά στη μετάβαση. Είναι μια ομάδα δύσκολη να ανοίξεις την άμυνά της και γρήγορη στις αντεπιθέσεις. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε ως ομάδα μέσα στο γήπεδο απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο. Πρέπει να έχουμε εμείς τον έλεγχο του παιχνιδιού, γιατί αν τον αφήσουμε τον έλεγχο στον Ατρόμητο, θα υποφέρουμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Είμαστε ο Άρης, είμαστε μέσα στις καλύτερες ομάδες και πρέπει να το δείξουμε».

Ερωτηθείς για το αν είναι ευχαριστημένος από την ποιότητα των παικτών που διαθέτει ο Άρης, τόνισε:

«Όλοι οι παίκτες μου έχουν περιθώρια βελτίωσης. Δεν πρέπει να βλέπουμε τους παίκτες ατομικά, αλλά πρέπει να βλέπουμε όλη την ομάδα. Όλες οι ομάδες μπορούν να βελτιωθούν, ακόμη και η Ρεάλ Μαδρίτης»!

Για τον στόχο της ομάδας φέτος:

«Ο στόχος είναι να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Δεν είχαμε το χρόνο να κάνουμε μια καλή προετοιμασία, ενώ είμαστε εκτός Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε μόνο τον Ατρόμητο και τη νίκη μας».