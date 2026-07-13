Άρης: Ανακοίνωσε το πλάνο των φιλικών αγώνων στην Ιταλία
Ο Άρης ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο προετοιμασίας του στην Πτολεμαΐδα και την ερχόμενη εβδομάδα θα μεταβεί στην Ιταλία για το αντίστοιχο βασικό με την ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας ούτως ώστε να έχουν μεγαλύτερη αξία οι προγραμματισμένες φιλικές αναμετρήσεις. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε σήμερα (13/7) το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι… «Στις 26 Ιουλίου ο ΑΡΗΣ θα αντιμετωπίσει την Atalanta BC, στις 11:30 (ώρα Ελλάδας), στο «Atalanta Training Center». Στις 30 Ιουλίου θα παίξει με την AC Monza, στις 19:00 (ώρα Ελλάδας), στο «Centro sportivo Monzello – Silvio e Luigi Berlusconi».
Ο κύκλος των φιλικών στη γειτονική χώρα θα κλείσει στις 12 Αυγούστου με τη σπουδαία αναμέτρηση κόντρα στη SSC Napoli, στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), στο «Teofilo Palatini Stadium».
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