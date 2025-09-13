Stoiximan Super League 1: Επιστροφή στη δράση με την 3η αγωνιστική, πρώτοι αγωνίζονται Ολυμπιακός και Άρης

Ο Ολυμπιακός

Η κατηγορία της Stoiximan Super League 1 ξεκινά και πάλι με τα παιχνίδια των Ολυμπιακού και Άρη να ξεχωρίζουν ως προς στο πρόγραμμα του Σαββάτου.

Restart στη Stoiximan Super League 1 που έχει πλέον την 3η αγωνιστική με 3 αγώνες το Σάββατο. Χρονικά ξεκινά το αγωνιστικό... μενού με το Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός στις 18.00, ακολουθεί στις 20.00 το Ατρόμητος - Άρης και την ίδια ώρα θα διεξαχθεί το Παναιτωλικός - Βόλος. Αυτά θα είναι τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου και ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν 4 αγώνες.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

18.00: Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός (CS1HD)
20.00: Ατρόμητος - Άρης (NS PRIME)
20.00: Παναιτωλικός - Βόλος (CS2HD)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

 

18.00: Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ (NS2HD)
18.00: Κηφισιά - Παναθηναϊκός (Πανθεσσαλικό - CS1HD)
20.00: Λεβαδειακός - ΑΕΚ (NS PRIME)
21.30: ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (Λεωφόρος - CS1HD)


