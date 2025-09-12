Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου το Gazzetta παίζει μεγάλη μπάλα! Καθημερινά, από τις 14:00 έως τις 16:00, οι Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Τσακίρης, Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος υπό τις οδηγίες του Κώστα Ψάρρα, μπαίνουν στο γήπεδο του Gazzetta και τα... ωραία τώρα αρχίζουν!

Οι κορυφαίοι ρεπόρτερ στο κορυφαίο μέσο. Ή αλλιώς, οι Galacticos της αθλητικής δημοσιογραφίας στο Gazzetta που θυμίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης των ’00s. Με μία μόνο διαφορά…

Εμείς δεν χρειάστηκε να τους πάρουμε μεταγραφή, όπως έκανε ο Φλορεντίνο Περέθ, απλώς τους δώσαμε ένα καινούριο γήπεδο για να ξεδιπλώσουν το πλούσιο ταλέντο τους.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου λοιπόν, θα μπορείτε να τους απολαμβάνετε στο YouTube, καθημερινά στις 14:00.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Νίκος Αθανασίου, ο Γιώργος Τσακίρης, ο Σταύρος Σουντουλίδης και ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα παίζουν… μπάλα υπό τις οδηγίες του Κώστα Ψάρρα, όπως έκαναν οι Ζινεντίν Ζιντάν, Λουίς Φίγκο, Ρονάλντο και Ντέιβιντ Μπέκαμ με τη φανέλα της «Βασίλισσας».

Βέβαια, το ενδιαφέρον δεν θα περιορίζεται μόνο στις ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες.

Όπως κάνει το Gazzetta σε όλα τα αθλητικά γεγονότα, έτσι και στους Galacticos, η κουβέντα θα αφορά τα πάντα… όλα.

Όλη η αθλητική επικαιρότητα θα χωράει στο καθημερινό δίωρο, με τη δημοσιογραφική ομάδα του Gazzetta να παρελαύνει στο νέο στούντιο.

Galacticos κάθε μέρα στις 14:00, live στο YouTube του Gazzetta.