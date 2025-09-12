Θέμα χρόνου είναι η επισημοποίηση της μεταγραφή του 23χρονου επιθετικού Αλέξα Μάρας στον Πανσερραϊκό με μορφή δανεισμού από την Μπότεφ Πλόβντιβ.

Ο τραυματισμός του Ζαν Μπαπτίστ Λεό ανάγκασε την άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων του Πανσερραϊκού για την εύρεση φορ, με τον... εκλεκτό να είναι ο Αλέξα Μάρας.

Η μεταγραφή του νεαρού Μαυροβούνιο μοιάζει δεδομένη για τα «λιοντάρια», τα οποία θα τον αποκτήσουν με μορφή δανεισμού από την Μπότεφ Πλόβντιβ. Ο 23χρονος, πριν έρθει στην Stoiximan Super League για την ομάδα των Σερρών, έχει αγωνιστεί ήδη τρεις φορές με τον βουλγαρικό σύλλογο, έχοντας δώσει μία ασίστ.

Σημειώνεται πως οι μεταγραφικές κινήσεις του Πανσερραϊκού δεν θα κλείσουν εκεί. Το τέλος στις προσθήκες αναμένεται να δοθεί με την απόκτηση ενός χαφ. Οι υπεύθυνοι της των Σερραίων κοιτούν ήδη την αγορά των ελεύθερων, απ' όπου μπορούν πλέον να αποκτήσουν παίκτη, δίνοντας έμφαση σε περιπτώσεις ξένων.

Ο Πανσερραϊκός, έπειτα το διάλλειμα για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο για πρώτη φορά στη σεζόν θα φιλοξενήσει φίλους των «ερυθρόλευκων».