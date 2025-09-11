Μεντιλίμπαρ: «Αν κάποιος πιστεύει πως θα κερδίσουμε τον Πανσερραϊκό μόνο με το όνομα κάνει πολύ μεγάλο λάθος»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει το Σάββατο (13/9) το πρώτο του παιχνίδι στην τρέχουσα σεζόν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» παρουσία κόσμου, καθώς θα υποδεχτεί στις 18:00 τον Πανσερραϊκό. Θυμίζουμε πως στο ματς της πρεμιέρας η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ νίκησε τον Αστέρα AKTOR στο Φάληρο αλλά το ματς διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στην Cosmote TV ενόψει της αναμέτρησης με τα Λιοντάρια και στάθηκε στη σοβαρότητα που θα πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές του, όπως άλλωστε και σε κάθε παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για την προετοιμασία στο διάστημα της διακοπής:

«Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε προπονήσεις μέχρι την Πέμπτη και στη συνέχεια πήραμε τρεις μέρες άδεια για να φρεσκάρουμε το μυαλό μας. Συνεχίσαμε το πρόγραμμα μας από την Δευτέρα και οι προπονήσεις αυτής της εβδομάδας ήταν πολύ καλές. Είχαμε τις καλύτερες συνθήκες, οπότε πιστεύω πως θα είμαστε ξεκούραστοι και δυνατοί».

Για το αν υπάρχει κίνδυνος το μυαλό να βρίσκεται στα επόμενα παιχνίδια:

«Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά πιο σημαντικό από όλα είναι το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. Αν κάποιος πιστεύει πως θα κερδίσουμε τον Πανσερραϊκό μόνο με το όνομα, τότε κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Όποιος σκέφτεται τα παιχνίδια που ακολουθούν, επίσης κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Πρώτα υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Θα πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό για να πάμε καλά στην προετοιμασία των επόμενων παιχνιδιών και για αυτό δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα το επόμενο παιχνίδι για να τα αντιμετωπίζουμε όλα με την σοβαρότητα που πρέπει. Όποιος υποτιμάει παιχνίδια μπορεί να το πληρώσει».

Για το να θα δούμε το Σάββατο κάποια από αυτά που έχει στο μυαλό του για την Τετάρτη:

«Δεν θα δείτε διαφορές γιατί το δικό μας στυλ δεν αλλάζει ποτέ. Ίσως είμαστε καλύτεροι, το ίδιο ή χειρότεροι από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά σε κανένα από τα παιχνίδια με Πανσερραϊκό, Πάφο και Παναθηναϊκό δεν θα δείτε μεγάλες αλλαγές. Σίγουρα μπορεί ατομικά κάποιος παίκτης να είναι καλύτερα ή χειρότερα, μπορεί όλοι σαν ομάδα να έχουμε καλύτερη ή χειρότερη απόδοση, όμως το σύνολο του παιχνιδιού μας και η ιδέα δεν αλλάζει όποιος και αν είναι ο αντίπαλος».