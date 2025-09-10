Στη Ρωσία τονίζουν πως ο 29χρονος Ρώσος αριστερός μπακ, Ιγκόρ Κάλινιν που αποχωρεί από τη Ροστόφ θα ταξιδέψει το Σάββατο στην Ελλάδα έχοντας συμφωνήσει σε συμβόλαιο ενός έτους με τον Πανσερραϊκό.

Δεδομένη τονίζουν στη Ρωσία ότι είναι η μετακίνηση του Ιγκόρ Κάλινιν στον Πανσερραϊκό, με τον 29χρονο Ρώσο, με ουκρανικές ρίζες, αριστερό μπακ να μένει ελεύθερος από τη Ροστόφ.

Όπως αναφέρουν στη Ρωσία, ο Κάλινιν έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο ενός έτους με τον Πανσερραϊκό και πρόκειται το Σάββατο (13/9) να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στα «λιοντάρια».

Kalinin moves to Greek Panserraikos as free agent

The 29yo signed a 1-year deal on a salary of €200-250k/year

€300k release clause

He is scheduled to fly to Greece on Saturday & make his debut on September 20

Kalinin confirmed information about his transfer

Μάλιστα και ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να έχει επιβεβαιώσει στους Ρώσους το deal, ενώ όπως υπογραμμίζουν οι ετήσιες απολαβές του θα ανέρχονται στα 200 με 250 χιλιάδες ευρώ, ενώ έχει συμφωνηθεί και ρήτρα αποδέσμευσης 300.000 ευρώ.