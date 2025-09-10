Πανσερραϊκός: Ο Ιγκόρ Κάλινιν ταξιδεύει το Σάββατο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους Ρώσους

Πανσερραϊκός: Ο Ιγκόρ Κάλινιν ταξιδεύει το Σάββατο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους Ρώσους

Δημήτρης Μύτικας
Ο Ιγκόρ Κάλινιν φέρεται να είναι κοντά στον Πανσερραϊκό

bet365

Στη Ρωσία τονίζουν πως ο 29χρονος Ρώσος αριστερός μπακ, Ιγκόρ Κάλινιν που αποχωρεί από τη Ροστόφ θα ταξιδέψει το Σάββατο στην Ελλάδα έχοντας συμφωνήσει σε συμβόλαιο ενός έτους με τον Πανσερραϊκό.

Δεδομένη τονίζουν στη Ρωσία ότι είναι η μετακίνηση του Ιγκόρ Κάλινιν στον Πανσερραϊκό, με τον 29χρονο Ρώσο, με ουκρανικές ρίζες, αριστερό μπακ να μένει ελεύθερος από τη Ροστόφ.

Όπως αναφέρουν στη Ρωσία, ο Κάλινιν έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο ενός έτους με τον Πανσερραϊκό και πρόκειται το Σάββατο (13/9) να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στα «λιοντάρια».

Μάλιστα και ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να έχει επιβεβαιώσει στους Ρώσους το deal, ενώ όπως υπογραμμίζουν οι ετήσιες απολαβές του θα ανέρχονται στα 200 με 250 χιλιάδες ευρώ, ενώ έχει συμφωνηθεί και ρήτρα αποδέσμευσης 300.000 ευρώ.

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα