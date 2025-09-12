Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το περιβραχιόνιο που πέρασε στα πιο κατάλληλα χέρια, τον ορισμό του Τσολακίδη στο Πανθεσσαλικό και το γηπεδικό ζήτημα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Την ώρα που ο Φώτης Ιωαννίδης ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με την νέα του πράσινη φανέλα, εκείνη με τους λέοντες της Λισαβώνας, το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Παναθηναϊκό έμεινε, κατά κάποιον τρόπο, ορφανό. Ο πρώτος captain αποχώρησε για το επόμενο βήμα στη καριέρα του και η επιλογή του συλλόγου ήταν η αυτονόητη. Γιατί;

Αρχηγός σε όλα του!

Επειδή ο Τάσος Μπακασέτας είναι κάποιος που τόσο στα αποδυτήρια όσο και στο γήπεδο δεν κρύβεται ποτέ από την ευθύνη. Βγαίνει μπροστά. Έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, την προσωπικότητα για να είναι ο αρχηγός αυτού του τεράστιου συλλόγου.

Το περιβραχιόνιο πλέον του ανήκει και λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του κλαμπ, είχε φροντίσει στην Εθνική Ελλάδος, να υπενθυμίσει το γιατί είναι ο καταλληλότερος για αυτό τον ρόλο και στο Τριφύλλι. Μετά την σκληρή ήττα από την Δανία, ήταν ο πρώτος που βγήκε στις κάμερες. Θα μπορούσε να το αποφύγει.

Όπως έκαναν άλλοι και άλλοι τα προηγούμενα χρόνια και θεωρούνταν οι ''σταρ'' αυτής της ομάδας. Αρχηγός δεν είσαι στα εύκολα και στις επιτυχίες, αλλά κυρίως στα δύσκολα. Όταν η μπάλα καίει.

Η ποδοσφαιρική του κλάση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, ούτε το πόσο σημαντικός είναι και για την φετινή έκδοση του Παναθηναϊκού, όντας ένας από τους καλύτερους παίκτες στα καλοκαιρινά προκριματικά.

Η ευχή; Στο τέλος της σεζόν, να είναι εκείνος που θα σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή και θα δημιουργήσει μια στιγμή που θα μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου.

O επόπτης Τσολακίδης

Από κει και πέρα, προκαλεί ερωτηματικά η επιλογή της ΚΕΔ να ορίσει στο Κηφισιά-Παναθηναϊκός, τον επόπτη, Λυκούργο Τσολακίδη, ο οποίος στο περσινό ματς του Τριφυλλιού με τον ΟΦΗ στη Ηράκλειο, δημιούργησε δικούς του κανονισμούς για το οφ-σάιντ.

Σταμάτησε τρεις οριακές φάσεις στα όρια της περιοχής των Κρητικών, χωρίς να αφήσει τις στιγμές να εξελιχθούν, όπως ορίζει ο κανονισμός.

Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται μια κακή ημέρα στη δουλειά. Το να κάνεις, όμως, τρεις φορές το ίδιο λάθος σε φάσεις πάρα πολύ εύκολες για την τελική σου απόφαση, είναι ένα θέμα για την ικανότητά σου. Ας ελπίσουμε πως σε αυτό τον έναν χρόνο, τα πράγματα άλλαξαν και δεν θα συζητάμε πάλι το βράδυ της Κυριακής, ανάλογες με τις περσινές υποδείξεις.

Το ΟΑΚΑ, η Λεωφόρος, η Ευρώπη

Παράλληλα, όπως διαβάσατε στο Gazzetta, η αλλαγή στάσης του ΟΑΚΑ για τις αναμετρήσεις της Κυριακής που έψαχναν έδρα, έχουν δημιουργήσει προβληματισμό στον Παναθηναϊκό για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται και κυρίως για την εντός έδρας πρεμιέρα με την Go Ahead Eagles στις 2 Οκτωβρίου.

Από την αρχή αυτής της συνθήκης, κατά την οποία το Τριφύλλι αποφάσισε να επιλέξει την Καλογρέζα σε περίοδο όπου θα υπάρχουν εργασίες στην εγκατάσταση, φαίνεται πως δεν υπάρχει η κατάλληλη επικοινωνία και συνεργασίες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκύπτουν ''θέματα'' ανάμεσα στις δύο πλευρές και όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίσει το ΟΑΚΑ το πότε θα κλείσει, τόσο πιο εύκολη θα κάνει την ζωή των ''πρασίνων''.

Στη... χειρότερη ή μπορεί και στην καλύτερη, ανάλογα πως το βλέπει κανείς, το κλαμπ θα παίξει και τους αγώνες του Europa League στη Λεωφόρο, την οποία θα μπορούσε να είχε αποφύγει την παραχώρησή της στον ΟΦΗ. Για πολλούς και διάφορους λόγους...