Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την απόκτηση του Ζοάο Μάριο με τη μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας, προσθέτοντας έναν παίκτη με εμπειρία και τεχνικά χαρακτηριστικά που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Τι λένε οι αριθμοί του στο Wyscout.

Λίγο πριν το deadline των μεταγραφών η ΑΕΚ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την όγδοη μεταγραφική της προσθήκη με την απόκτηση του Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας. Η Ένωση έχει φτάσει σε συμφωνία με την τουρκική ομάδα (με την οποία ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2027) για τον δανεισμό του 32χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού χωρίς οψιόν αγοράς και πλέον αυτό που απομένει είναι η άφιξή του την Παρασκευή (12/9) στην Αθήνα για την οριστικοποίηση της μετακίνησής του με τα ιατρικά και τις ανακοινώσεις.

Με τον Ζοάο Μάριο η ΑΕΚ προσθέτει στο ρόστερ της έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή με μεγάλες παραστάσεις και καριέρα σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γουέστ Χαμ, Ίντερ, Μπενφίκα και εσχάτως Μπεσίκτας και φυσικά με 56 εμφανίσεις στην Εθνική Πορτογαλίας. Έναν παίκτη που έχει συνεργαστεί με τον Μάρκο Νίκολιτς καθώς είχε περάσει και από τη Λοκομοτίβ Μόσχας ως δανεικός όταν στην τεχνική ηγεσία της ρωσικής ομάδας βρισκόταν ο Σέρβος κόουτς της ΑΕΚ.

Ο Ζοάο Μάριο αποκτήθηκε ακριβώς πριν από ένα χρόνο από την Μπεσίκτας με τη μορφή δανεισμού, με την τουρκική ομάδα να πληρώνει 2 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή. Ο 32χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ξεκίνησε και φέτος βασικός στην Μπεσίκτας, έχοντας στο ξεκίνημα της σεζόν οκτώ συμμετοχές με τρία γκολ και μία ασίστ στα ευρωπαϊκά προκριματικά και στην τουρκική λίγκα, ωστόσο η αποχώρηση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ άλλαξε τα δεδομένα και η ΑΕΚ έκανε το μπάσιμο φτάνοντας σε συμφωνία για τον δανεισμό του.

Για ποιες θέσεις θα υπολογίζεται ο Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ

Ο Ζοάο Μάριο είναι ένας πολυθεσίτης μεσοεπιθετικός, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και στις τρεις τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, αλλά και στη θέση πιο πίσω στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Τις περισσότερες συμμετοχές στην καριέρα του ανεξαρτήτως ομάδα της έχει ως «δεκάρι» και γενικότερα στον άξονα, όμως μπορεί να προσφέρει τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πτέρυγα.

Στην Μπεσίκτας, όπου αγωνιζόταν από την περσινή σεζόν, χρησιμοποιούνταν κυρίως στην αριστερή πλευρά έχοντας τη δυνατότητα να συγκλίνει προς τα μέσα με το καλό δεξί πόδι που διαθέτει. Ο Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να τον αξιοποιήσει λοιπόν σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής ανεξαρτήτως σχηματισμού καθώς είτε στο 4-4-1-1 (ή 4-2-3-1) είτε στο 4-4-2 flat, είτε στο 4-4-2 με ρόμβο, ο Ζοάο Μάριο μπορεί να ανταποκριθεί.

Οι αριθμοί του Ζοάο Μάριο στο Wyscout με την Μπεσίκτας

Ο Ζοάο Μάριο είναι ένας πολύ καλός χειριστής της μπάλας, κάτι που είναι γνωστό εξάλλου από την έως τώρα καριέρα του. Σύμφωνα με το Wyscout την περσινή σεζόν στην Μπεσίκτας είχε 88% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις. Μέσο όρο κατέγραψε 13,69 προωθητικές μπαλιές με 79,3% επιτυχία, 6,45 πάσες στο τελευταίο τρίτο με ακρίβεια 77%, 3,88 πάσες στην αντίπαλη περιοχή με 56,2% ευστοχία και τρεις βαθιές μπαλιές με 56% ακρίβεια. Επίσης είχε 1,39 σέντρες με 34,4% επιτυχία και 0,48 πάσες στην πλάτη με 45,5% επιτυχία.

Επιπλέον όσον αφορά τα επιθετικά του χαρακτηριστικά, την περσινή σεζόν στην Μπεσίκτας είχε σύμφωνα με το Wyscout μέσο όρο 1,74 ντρίμπλες με 60% επιτυχία, 1,79 επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή, 1,44 τελικές με το 39,4% εξ αυτών να βρίσκει εστία, μία πάσα σε συμπαίκτη που κατέληγε σε τελική και δύο προωθητικές ενέργειες. Ανασταλτικά παρότι δεν είναι το... φόρτε του, είχε πέντε ανακτήσεις, 1,74 κλεψίματα, 1,48 διεκδικήσεις σε δεύτερες μπάλες κερδίζοντας το 38,2% και 4,45 αμυντικές μονομαχίες, κερδίζοντας το 51% αυτών.