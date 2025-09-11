O Ζοάο Μάριο θα βρεθεί την Παρασκευή στην Αθήνα για να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την Μπεσίκτας στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ θα κλείσει τη dealine day με σημαντική μεταγραφή. Ο Δικέφαλος θα αποκτήσει το Ζοάο Μάριο με τη μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας και όπως προκύπτει ο Πορτογάλος θα βρεθεί την Παρασκευή στην Αθήνα για να ολοκληρώσει το deal.

O 32χρονος μέσος αναμένεται πιθανότατα το πρωί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί. Θυμίζουμε πως πως η συμφωνία του Δικεφάλου με τους Μαυραετούς είναι για μονοετή δανεισμό, δίχως οψιόν αγοράς.

Ο διεθνής Πορτογάλος είχε ξεκινήσει τη σεζόν ως βασικός στην Μπεσίκτας και σε οκτώ εμφανίσεις μέτρησε τρία γκολ και μια ασίστ. Την περασμένη σεζόν σε 39 εμφανίσεις μέτρησε επτά γκολ και τέσσερις ασίστ.

Το who is who του Ζοάο Μάριο

Ο Ζοάο Μάριο Ναβάλ ντα Κόστα Εντουάρντο, όπως είναι το πλήρες όνομά του γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1993) στο Πόρτο κι έχει ύψος 1,79. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Το 2014 δόθηκε δανεικός στη Βιτόρια Σετούμπαλ κι επέστρεψε στη Σπόρτινγκ, όπου αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του Κυπέλλου Πορτογαλίας το 2015.

Το 2016 μεταγράφηκε στην Ίντερ Μιλάνου με κόστος 40 εκατομμυρίων ευρώ (συν 5 εκατ. μπόνους). Έπαιξε δανεικός στη Γουέστ Χαμ και τη Λοκομοτίβ Μόσχας, ενώ το 2020 επέστρεψε ξανά δανεικός στη Σπόρτινγκ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Primeira Liga γιαπρώτη φορά μετά από 19 χρόνια.

Στη συνέχεια, αγωνίστηκε για τρεις σεζόν με την Μπενφίκα, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2022–23 σκοράροντας 17 γκολ.