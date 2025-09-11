Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με την Μπεσίκτας για τον δανεισμό του Ζοάο Μάριο, κάτι που επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ.

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας καθώς όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, η Ένωση έφτασε σε συμφωνία με την τουρκική ομάδα για τον δανεισμό του 32χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού χωρίς οψιόν αγοράς.

Η Ένωση κατάφερε να απαλλαχθεί από το πολύ υψηλό συμβόλαιο του Αντονι Μαρσιάλ, ο οποίος περνάει ιατρικά για λογαριασμό της Μοντερέι και ετοιμάζεται να προσθέσει τον 32χρονο έμπειρο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό.

Ο Ζοάο Μάριο, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Μπεσίκτας ως το καλοκαίρι του 2027, εφόσον ολοκληρώσει τη μεταγραφή, θα αποτελέσει την όγδοη μεταγραφική προσθήκη της Ένωσης το φετινό καλοκαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ζοάο Μάριο έχει συνεργαστεί με τον Μάρκο Νίκολιτς αγωνιζόμενος με τη μορφή δανεισμού στη Λοκομοτίβ Μόσχας όταν ο Σέρβος τεχνικός ήταν στην τεχνική ηγεσία της ρωσικής ομάδας, με την ΑΕΚ να ετοιμάζεται να προσθέσει στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλες παραστάσεις σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γουέστ Χαμ, Ίντερ, Μπενφίκα και φυσικά Εθνική Πορτογαλίας με την οποία μετράει 56 συμμετοχές.

🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign João Mário on loan from Besiktas.



New chapter in Greece, imminent. 🇬🇷 pic.twitter.com/9VM0Zl3N1l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025

Το who is who του Ζοάο Μάριο

Ο Ζοάο Μάριο Ναβάλ ντα Κόστα Εντουάρντο, όπως είναι το πλήρες όνομά του γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1993) στο Πόρτο κι έχει ύψος 1,79. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Το 2014 δόθηκε δανεικός στη Βιτόρια Σετούμπαλ κι επέστρεψε στη Σπόρτινγκ, όπου αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του Κυπέλλου Πορτογαλίας το 2015. Το 2016 μεταγράφηκε στην Ίντερ Μιλάνου με κόστος 40 εκατομμυρίων ευρώ (συν 5 εκατ. μπόνους). Έπαιξε δανεικός στη Γουέστ Χαμ και τη Λοκομοτίβ Μόσχας, ενώ το 2020 επέστρεψε ξανά δανεικός στη Σπόρτινγκ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Primeira Liga για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια.

Στη συνέχεια, αγωνίστηκε για τρεις σεζόν με την Μπενφίκα, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2022–23 σκοράροντας 17 γκολ.

Εθνική Πορτογαλίας

Ο Ζοάο Μάριο έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Πορτογαλίας το 2014. Συμμετείχε στο Euro 2016, στο Μουντιάλ 2018 και στο Μουντιάλ 2022, κατακτώντας το Euro 2016. Έχει καταγωγή από την Αγκόλα και μέτρησε 82 συμμετοχές με τις εθνικές ομάδες νέων και 13 με την U21. Το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα έγινε σε φιλικό με τη Γαλλία στις 11 Οκτωβρίου 2014, όπου μάλιστα κέρδισε πέναλτι. Στο Euro 2016 αγωνίστηκε σε όλα τα ματς, συμπεριλαμβανομένου του τελικού με τη Γαλλία, τον οποίο η Πορτογαλία κατέκτησε. Σημείωσε το πρώτο του γκολ με την εθνική στις 10 Νοεμβρίου 2017, σε φιλικό με τη Σαουδική Αραβία. Τον Μάιο του 2023, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα.

Η καριέρα του σε στιγμές

Το 2018 δόθηκε δανεικός στη Γουέστ Χαμ, όπου έκανε θετικές εμφανίσεις (14 συμμετοχές, 2 γκολ).

Το 2019 δόθηκε δανεικός στη Λοκομοτίβ Μόσχας (22 ματς, 1 γκολ, 7 ασίστ).

Το 2020 επέστρεψε στη Σπόρτινγκ, όπου βοήθησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Συνολικά, με τα «λιοντάρια» έχει 127 αγώνες, 16 γκολ και 20 ασίστ.

Τον Ιούλιο του 2021, έλυσε το συμβόλαιό του με την Ίντερ, με την οποία κατέγραψε 69 ματς, 4 γκολ και 13 ασίστ.

Η Μπενφίκα

Υπέγραψε στους αετούς της Λισαβόνας στις 13 Ιουλίου 2021. Το πρώτο γκολ το σημείωσε στις 10 Αυγούστου 2021, σε ματς Champions League. Σκόραρε 4 φορές στη φάση ομίλων του Champions League 2022–23. Πέτυχε 17 γκολ στο πρωτάθλημα, το οποίο είναι ρεκόρ καριέρας. Στις 29 Νοεμβρίου 2023 σημείωσε χατ-τρικ εναντίον της πρώην ομάδας του, Ίντερ, στο Champions League – πρώτο στην ιστορία της Μπενφίκα στη διοργάνωση.

Η Μπεσίκτας

Δόθηκε δανεικός στην Μπεσίκτας στις 4 Σεπτεμβρίου 2024. Τον αγόρασε η τουρκική ομάδα τον Γενάρη του 2025 κι έχει έως τώρα 45 αγώνες, 10 γκολ και 5 ασίστ.