Η ενημέρωση της Κηφισιάς για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Το θέμα της έδρας της Κηφισιάς για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Παναθηναϊκό λύθηκε, καθώς οι δυο ομάδες θα ταξιδέψουν στο Βόλο για να αναμετρηθούν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Παρόλο που όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ το κλαμπ των Βορείων Προαστίων διέθεσε για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων 9.000 εισιτήρια οι Πράσινοι επέλεξαν να πάρουν 500, ώστε να μην υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος που θα έθετε σε κίνδυνο την παρουσία κόσμου στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Για λόγους ασφαλείας ο Παναθηναϊκός θα πάρει το ένα πέταλο του γηπέδου, ενώ η Κηφισιά άνοιξε μια θύρα στο κέντρο, η οποία χωράει περίπου 700 φιλάθλους και έθεσε σε διάθεση τα εισιτήρια.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ενημερώνει πως ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου.

ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

Η είσοδός των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο https://emep.gov.gr.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με τη λειτουργία του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: https://tickets.gov.gr».