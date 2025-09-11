Διαβάστε το γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε λίγα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Κυριακή την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό (18:00), μετά από ένα σίριαλ ημερών που είχε μέσα το ΟΑΚΑ, την AEL FC Arena, τους δύο συλλόγους και τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου που οδηγούν ομάδες να αγωνίζονται στην κορυφαία κατηγορία, χωρίς να έχουν λύσει πράγματα αυτονότητα, όπως είναι η έδρα.

Για το συγκεκριμένο ματς, το Τριφύλλι αποφάσισε να πάρει μόνο 500 εισιτήρια, έχοντας την δυνατότητα για πολλά περισσότερα σε ένα στάδιο που διαχρονικά βάφεται στα χρώματα των μεγάλων της Super League.

Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε για τους εξής λόγους:

Την Κυριακή 21/9 o Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής. Η ''πράσινη'' ΠΑΕ δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσει την παρουσία του κόσμου σε αυτό το παιχνίδι στη Λεωφόρο, γεμίζοντας για παράδειγμα ένα σημαντικό κομμάτι του Πανθεσσαλικού. Όσο περισσότερος κόσμος, τόσο μεγαλύτερος κίνδυνος.

Εξάλλου, τα παράλογα της ΔΕΑΒ συνεχίζονται και φέτος και ένα μπουκάλι και μόνο μπορεί να κάνει την ζημιά. Για παράδειγμα οι φίλοι των ''ερυθρολεύκων'' είχαν υποδειγματική συμπεριφορά στο στάδιο του Βόλου αλλά εξαιτίας της ρίψης ενός μπουκαλιού κινδυνεύουν σοβαρά με τιμωρία μίας αγωνιστικής.

Στο Τριφύλλι δεν ήθελαν να ρισκάρουν, για αυτό και πήραν μόνο 500 εισιτήρια, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί ακόμη και η παραμικρή λεπτομέρεια που δεν θα βάλει σε κίνδυνο τον σύλλογο.