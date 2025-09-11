Ο έγκριτος ρεπόρτερ Σέσαρ Λουίς Μέρλο κάνει λόγο για συζητήσεις μεταξύ του Γάλλου άσου της Ένωσης και της Πούμας. Που «κολλάει» το deal.

Τα σενάρια για το μέλλον του Άντονι Μαρσιάλ συνεχίζονται, παρά το γεγονός πως το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι έχει «κλείσει». Μια από τις χώρες όπου πάντως οι μεταγραφές συνεχίζονται, έως τις 12 Σεπτεμβρίου, είναι το Μεξικό.

Εκεί φαίνεται πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, από πλευράς Πούμας. Τουλάχιστον αυτό αποκάλυψε ο έγκριτος ρεπόρτερ, Σέσαρ Λουίς Μέρλο. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, ο σύλλογος της Liga MX βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Γάλλο άσο.

Ωστόσο, «αγκάθι» αποτελεί το υψηλό συμβόλαιο του παίκτη της ΑΕΚ, με τον ίδιο να μην δέχεται μείωση αποδοχών και το deal να «κολλάει» προς ώρας.