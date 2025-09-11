ΑΕΚ, μεταγραφές: Σε επαφές με τον Μαρσιάλ η Πούμας, σύμφωνα με τον Μέρλο
Τα σενάρια για το μέλλον του Άντονι Μαρσιάλ συνεχίζονται, παρά το γεγονός πως το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι έχει «κλείσει». Μια από τις χώρες όπου πάντως οι μεταγραφές συνεχίζονται, έως τις 12 Σεπτεμβρίου, είναι το Μεξικό.
Εκεί φαίνεται πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, από πλευράς Πούμας. Τουλάχιστον αυτό αποκάλυψε ο έγκριτος ρεπόρτερ, Σέσαρ Λουίς Μέρλο. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, ο σύλλογος της Liga MX βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Γάλλο άσο.
Ωστόσο, «αγκάθι» αποτελεί το υψηλό συμβόλαιο του παίκτη της ΑΕΚ, με τον ίδιο να μην δέχεται μείωση αποδοχών και το deal να «κολλάει» προς ώρας.
🚨No está fácil, pero Pumas negocia por Anthony Martial y Chicho Arango. Los detalles, en mi canal. ⬇️https://t.co/3bwDFqPe5s pic.twitter.com/gddGAWJFPY— César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025
