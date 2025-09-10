Ο Σωκράτης Διούδης επέστρεψε στον Άρη και τόνισε ότι αυτό συνέβη στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του, ενώ στόχος είναι να πετύχει κάτι σπουδαίο με τους κιτρινόμαυρους.

Ο Σωκράτης Διούδης επέστρεψε στον Άρη και κατά την επίσκεψη των παικτών και του τεχνικού τιμ στο περίπτερο του συλλόγου στη ΔΕΘ αναφέρθηκε στο γεγονός, αλλά και στους στόχους του.

Ο έμπειρος γκολκίπερ επισήμανε ότι έγινε προσπάθεια να γυρίσει νωρίτερα, αλλά δεν καρποφόρησαν οι συζητήσεις, ενώ επιθυμία του είναι να πετύχει κάτι σημαντικό με τον Άρη. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Διούδη:

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι κάτι που το ήθελα εδώ και καιρό. Προσπαθήσαμε αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια να το πετύχουμε. Οι συνθήκες το έφεραν και πλέον είναι η κατάλληλη στιγμή. Χαίρομαι για την επιστροφή μου κι έχω υψηλούς στόχους».

Για τους στόχους του: «Είμαι έτοιμος, είμαι στην καλύτερη φάση της καριέρας μου κι έδειξα τα προηγούμενα χρόνια τι μπορώ να πετύχω. Είναι επιπλέον κίνητρο να καταφέρω κάτι μεγάλο με την ομάδα που αγαπώ από παιδί. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό να πετύχω κάτι σπουδαίο, κάτι που ονειρεύομαι από παιδί».

Για το θα έλεγε στον μικρό Σωκράτη όταν στην εξέδρα ο φτασμένος Διούδης: «Θα ένιωθε περηφάνεια και τιμή. Δεν θα μπροούσε να φανταστεί ότι τα όνειρά του θα γίνουν πραγματικότητα. Θα του έλεγα να το απολαμβάνει και να δίνει τον καλύτερό του εαυτό, διότι οι στιγμές είναι σημαντικές, το να παίζεις με τη φανέλα της αγαπημένης σου ομάδα κι αυτές οι στιγμές δεν ξαναγυρίζουν».