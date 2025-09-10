Ο Τάσος Δώνης υπέστη νέα θλάση και θα μείνει εκτός δράσης για δέκα μέρες.

Νέο πρόβλημα με τον Τάσο Δώνη στον Άρη.

Ο 29χρονος (29/8/96) εξτρέμ διαπιστώθηκε ότι υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός για δέκα μέρες. Έτσι, ο νέος τεχνικός Μανόλο Χιμένεθ δεν θα τον έχει στη διάθεσή του, σε τρία σερί εκτός έδρας παιχνίδια.

Το ερχόμενο Σάββατο με τον Ατρόμητο, στις 16 του μήνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για το Κύπελλο και με την Κηφισιά στις 20 του μήνα. Αυτή είναι η δεύτερη θλάση που υπέστη ο ταλαντούχος εξτρέμ. Η πρώτη τον κράτησε εκτός από τα ευρωπαϊκά ματς και τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια με Βόλο και Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα. Έχει ν' αγωνιστεί με τη φανέλα του Άρη, από τις 17 Ιουλίου και το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης: «Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου (13/09, 20:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Το σημερινό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε ο Φρέντρικ Γένσεν, καθώς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Φιλανδίας, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με τακτική (transition).

Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και υπολογίζεται ότι θα μείνει δέκα μέρες περίπου εκτός αγωνιστικής δράσης, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ, από την πλευρά του, συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Πέμπτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».

Ενημέρωση από την ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ενημερώνει ότι στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας παραμένουν οι Νικηφόρος Μπελαγιάννης (προπονητής φυσικής κατάστασης/αποκατάστασης) και Κλεάνθης Ευσταθιάδης (αναλυτής)».