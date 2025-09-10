Η Κηφισιά στο πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Βόλο και το Gazzetta σας παρουσιάζει όλο το χρονικό του γηπεδικού ζητήματος του κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Η Κηφισιά έπειτα από μια σεζόν απουσίας από τη Stoiximan Super League πανηγύρισε την άμεση επάνοδο της στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας πλέον το στόχο της... μόνιμης εγκατάστασης. Με τη λήξη του ματς - φιέστα με την Ηλιούπολη οι ιθύνοντες του κλαμπ των Βορείων Προαστίων ήξεραν πως έπρεπε να βρουν το γήπεδο τους για το επόμενο πρωτάθλημα, καθώς η φυσική έδρα του συλλόγου, το Ζηρίνειο, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Λίγκας και δεν είναι εφικτό να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.

Στην παρθενική σεζόν της στη Stoiximan Super League η Κηφισιά είχε λύσει από νωρίς αυτό το ζήτημα, καθώς χρησιμοποίησε την Καισαριανή, με τη διοίκηση του Χρήστου Πρίτσα να επενδύει μεγάλο ποσό ώστε να το μετατρέψει σε «Σουπερλιγκάτο» γήπεδο. Την τρέχουσα χρονιά δεν υπήρχε αυτή η επιλογή, με το «Μιχάλης Κρητικόπουλος» και το Ζηρίνειο να χρησιμοποιούνται ως τα δυο προπονητικά κέντρα της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο και το κλαμπ των Βορείων Προαστίων να καλείται να βρει τη νέα του έδρα.

Σε αυτό το πλαίσιο η Κηφισιά κατέληξε στις επιλογές της Λεωφόρου και του Ολυμπιακού Σταδίου, με βάση την απόφαση του Παναθηναϊκού για την έδρα του στη νέα αγωνιστική περίοδο. Άλλωστε θυμίζουμε πως το Τριφύλλι την περασμένη σεζόν είχε παραχωρήσει την ιστορική έδρα του, το «Απόστολος Νικολαΐδης», στην Athens Kallithea, όμως φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Μέχρι και σήμερα η «γαλανόλευκη» ΠΑΕ δεν έχει καταφέρει να βρει τη λύση στο μείζον γηπεδικό της ζήτημα και τελικά θα αναγκαστεί να δώσει το πρώτο της εντός έδρας ματς στο Βόλο, με την κλήρωση να τα φέρνει έτσι ώστε ο πρώτος της αντίπαλος να είναι ο Παναθηναϊκός. Δυο ομάδες της Αττικής θα αναγκαστούν να ταξιδέψουν στη Θεσσαλία για να παίξουν μεταξύ τους...

Το Gazzetta σας παρουσιάζει το χρονικό του γηπεδικού της Κηφισιάς και πως φτάσαμε ώστε να μην έχει λυθεί ακόμα.

Οι... αναπάντητες επιστολές στον Παναθηναϊκό

Από τον περασμένο Μάιο η Κηφισιά είχε κάνει επίσημο αίτημα, τόσο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όσο και στη Διοίκηση του ΟΑΚΑ, με αίτημα την παραχώρηση του «Απόστολος Νικολαΐδης» και του Ολυμπιακού Σταδίου, αντιστοίχως, για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων για αυτή τη χρονιά.

Στις 16 Μαΐου το Τριφύλλι απάντησε αρνητικά στο αίτημά για παραχώρηση της Λεωφόρου, στην οποία επέστρεψαν οι Πράσινοι για τα ματς πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26, διατηρώντας παράλληλα και το ΟΑΚΑ για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός έχει παραχωρητήριο για τη χρήση του Ολυμπιακού Σταδίου έως το 2027.

Στις 14 Ιουλίου, μετά από ανάλογο αίτημα προς το ΟΑΚΑ, η απάντηση της αρμόδιας επιτροπής ήταν: «Η Γενική Διεύθυνση εισηγείται θετικά επί του αιτήματος (κοινής χρήσης), εφόσον προηγηθεί σχετικό ερώτημα και θετική απάντηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, βάσει της υπογραφείσας σύμβασης μίσθωσης».

Όπως αναφέρει η Κηφισιά στο εξώδικο προς τη διοίκηση του ΟΑΚΑ, έστειλε τρεις επίσημες επιστολές στην «πράσινη» ΠΑΕ για το θέμα του Ολυμπιακού Σταδίου, οι οποίες έμειναν αναπάντητες!

Οι ημερομηνίες των επιστολών της Κηφισιάς προς τον Παναθηναϊκό:

2 Ιουλίου 2025

10 Ιουλίου 2025

1 Σεπτεμβρίου 2025

Φυσικά στην Κηφισιά δεν σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν το ΟΑΚΑ με το αζημίωτο. Χαρακτηριστικό πως ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ Χρήστος Πρίτσας στο πρόσφατο (9/9) Δ.Σ. της Λίγκας τόνισε πως είναι διατεθειμένος να καλύψει το απαραίτητο οικονομικό κόστος για να μπει ένα τέλος σε αυτό το θέμα και η ομάδα του να βρει τη μόνιμη έδρα της.

Πόσο θα επηρεαζόταν ο αγωνιστικός χώρος του ΟΑΚΑ από την κοινή χρήση

Από την πλευρά της η Κηφισιά έψαξε κατά πόσο θα υπήρχε πρόβλημα με τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Σε επικοινωνία που υπήρξε, αναφέρθηκε, σε προφορικό επίπεδο, πως το γήπεδο δεν θα έχει πρόβλημα με το «Πέμπτη - Κυριακή» (ήτοι με την κοινή χρήση του γηπέδου) μετά από τον Οκτώβριο, όταν και θα έχει ολοκληρωθεί η χειμερινή επισπορά. Κάτι που έχει επικοινωνηθεί/κοινοποιηθεί στην «πράσινη» ΠΑΕ σε αυτές τις τρεις επιστολές.

Θυμίζουμε πως οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Europa League είναι στις 2 Οκτωβρίου, 27 Νοεμβρίου, 11 Δεκεμβρίου και 29 Ιανουαρίου. Δηλαδή τέσσερις αγώνες μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Για να μη δημιουργηθεί θέμα τον Οκτώβριο, η Κηφισιά έχει βρει τρόπο προκειμένου να μην χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ πριν από τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού στο Europa League. Κάτι που επίσης έχει κοινοποιηθεί στον Παναθηναϊκό, μέσω των «αναπάντητων» επιστολών.

Σε αυτό το διάστημα το κλαμπ των Βορείων Προαστίων είτε θα προχωρούσε σε «αντιστροφές» έδρας, είτε θα χρησιμοποιούσε ως προσωρινές έδρες τα διαθέσιμα γήπεδα της Stoiximan Super League.

Το μοναδικό παιχνίδι που πρότεινε η Κηφισιά να παιχτεί στο ΟΑΚΑ εντός του διμήνου Σεπτέμβριος - Οκτώβριος ήταν αυτό με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επίσης χρησιμοποιεί το γήπεδο για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Από την πλευρά τoυ ο Παναθηναϊκός συναίνεσαι στο τελευταίο Δ.Σ. της Λίγκας να γίνει μόνο αυτό το ματς στο ΟΑΚΑ, κάτι που δεν θα έλυνε οριστικά το πρόβλημα της Κηφισιάς, όμως ούτως ή άλλως αυτή η επιλογή «κόπηκε» από την πλευρά της Λίγκας.

Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν έχουν τοποθετηθεί οι κάμερες για το ημιαυτόματο οφσάιντ και από την εταιρεία της τεχνολογίας Hawkeye δεν εξασφαλίζεται πως το γήπεδο θα είναι έτοιμο για το ματς της Κυριακής. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ανοιχτό το ματς του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ να μη γίνει στο ΟΑΚΑ αλλά στη Λεωφόρο.

Στην περίπτωση του αγώνα του Ομίλου με τους Θεσσαλονικείς τα πράγματα είναι πιο απλά, καθώς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα γίνει στην Αθήνα, ενώ στην περίπτωση του αγώνα του αγώνα της Κηφιισιάς με τον Παναθηναϊκό οι δυο ομάδες θα έπρεπε να ρισκάρουν να κλείσουν τελευταία στιγμή τη διαμονή τους στην πόλη που θα οριζόταν το παιχνίδι, υπό τον κίνδυνο αναβολής και ενώ το Τριφύλλι έχει ήδη ματς λιγότερο, λόγω της αναβολής του αγώνα με τον ΟΦΗ και το καλεντάρι είναι ήδη «στριμωγμένο».

Οι έδρες που δήλωσε η Κηφισιά και η άδεια

Δεδομένης της μη απάντησης του Παναθηναϊκού στις από 2 έως 10 Ιουλίου επιστολές, η Κηφισιά ξεκίνησε τις διαδικασίες για να χρησιμοποιήσει το ΔΑΚ Λαμίας, στο οποίο είχε δώσει ματς στην παρθενική της σεζόν στη Stoiximan Super League και πλέον είναι διαθέσιμο μετά τον υποβιβασμό του συλλόγου της Φθιώτιδας.

Στις 16 Ιουλίου η Κηφισιά πήρε παραχωρητήριο από τον Δήμο Λαμιέων, ομοίως κι από τον Δήμο Περιστερίου για το Γήπεδο Περιστερίου, καταθέτοντας τον σχετικό φάκελο συμμετοχής στη Super League 1.

Με το «Αθανάσιος Διάκος» ως Α' έδρα και το Γήπεδο Περιστερίου ως Β' έδρα κατατέθηκε ο φάκελος συμμετοχής στο πρωτάθλημα, ο οποίος πήρε τη σχετική άδεια.

Στις 5 Αυγούστου κοινοποιήθηκε στην Κηφισιά η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ΔΑΚ Λαμίας για «πολεοδομικούς λόγους». Αυτή η εξέλιξη έφερε το κλαμπ των Βορείων Προαστίων στο σημείο να μην ξέρει πού θα παίξει ως γηπεδούχος στην έναρξη της σεζόν.

Θυμίζουμε πως η κλήρωση της Stoiximan Super League έγινε στις 9 Ιουλίου, οπότε δεν υπήρχε η δυνατότητα κλειδαρίθμου για το Περιστέρι ή οποιοδήποτε άλλο γήπεδο.

Φυσικά το ζήτημα που προέκυψε με το ΔΑΚ Λαμίας δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση πρόβλημα στην άδεια συμμετοχής της Κηφισιάς στο πρωτάθλημα, όπως έγινε και ξεκάθαρο στο πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας, αφού στην προκήρυξη του πρωταθλήματος επισημαίνεται πως το πρόβλημα έδρας δεν μπορεί να οδηγήσει σε υποβιβασμό ή αποβολή.

Που θα παίξει η Κηφισιά τις ερχόμενες αγωνιστικές;

Στα Βόρεια Προάστια καλούνται να βρουν μια μόνιμη λύση για το γηπεδικό που απασχολεί τη διοίκηση του κλαμπ όλους αυτούς τους μήνες. Μέχρι τώρα η πλευρά της Κηφισιάς προσπαθούσε να βρει λύσεις με συμβιβαστικό τρόπο, αλλά πλέον αλλάζει κατεύθυνση και τρόπο λειτουργίας στο γηπεδικό ζήτημα.

Σε αυτό το πλαίσιο η ομάδα της Αττικής έστειλε εξώδικο στη διοίκηση του ΟΑΚΑ, με το οποίο ζητάει την παραχώρηση του Σταδίου, καθώς πλέον έχει επιλέξει να πάει το θέμα στα πολιτικά δικαστήρια.

Η Κηφισιά μεσοβδόμαδα θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR ως γηπεδούχος και τις αμέσως επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσει το γήπεδο που θα διεξαχθεί το παιχνίδι.

Αναφορικά με το πρωτάθλημα οι έδρες της στα ματς των αγωνιστικών από την 4η έως τη 15η θα οριστούν σε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.