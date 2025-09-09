Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό θα γίνει την Κυριακή (14/9) στον Βόλο αντί για τη Λάρισα.

Βγήκε «λευκός καπνός» για τον ορισμό της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας υπήρξε συμφωνία για το γήπεδο διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων πρότεινε να γίνει το παιχνίδι στην «ΑΕΛ Novibet Arena», όμως όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta το Τριφύλλι δεν επιθυμούσε να γίνει το ματς στη Λάρισα και έβαλε στο τραπέζι την επιλογή του Βόλου, στην οποία συναίνεσε η Κηφισιά.

Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, στις 18:00.

Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αν θα διατεθούν εισιτήρια στο ματς. Αυτό θα αποφασιστεί σε δεύτερο χρόνο, μετά και από συζητήσεις των δύο ομάδων με τον Δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο.

Η επιβεβαίωση που ακολούθησε από τη Λίγκα

«Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε τον ορισμό του αγώνα Κηφισιά – Παναθηναϊκός, 3ης αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο».