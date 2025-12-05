Βόλος: Χωρίς Σόρια κόντρα στην Κηφισιά
Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League. Πρόκειται για ματς με αύρα... Play Offs 5-8, καθώς τόσο η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και το σύνολο του Χουάν Φεράντο βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη.
Ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κάρλες Σόρια, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, ενώ δεν έχει κάποιον ποδοσφαιριστή στο ποινολόγιο.
Αξιοσημείωτο πως αυτό θα είναι το τρίτο ματς της Κηφισιάς στο Πανθεσσαλικό Στάδιο την τρέχουσα σεζόν, μετά τις νίκες επί Παναθηναϊκού και Athens Kallithea, ως τυπικά γηπεδούχος, όμως θα είναι το πρώτο αυτήν τη χρονιά ως φιλοξενούμενη κόντρα στο Βόλο.
Θυμίζουμε πως ο 5ος Βόλος ισοβαθμεί με τον 4ο Λεβαδειακό στους 21 βαθμούς, ενώ η ομάδα των Βορείων Ποραστίων είναι στην 8η θέση με 15 βαθμούς, στο +3 από τον Παναιτωλικό και στο -1 από τον Άρη.
Η αποστολή του Βόλου
Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Κύρκος, Μαρτίνες, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί, Χάμουλιτς.
