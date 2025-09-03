Η Κηφισιά συνεχίζει τις προσπάεθειες ανεύρεσης έδρας για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της σεζόν 2025-26 και σε αυτό το πλαίσιο έστειλε εξώδικο στη διοίκηση του ΟΑΚΑ.

Το γηπεδικό ζήτημα είναι το Νο.1 θέμα στην ατζέντα της Κηφισιάς, από την πρώτη ημέρα που το κλαμπ των Βορείων Προαστίων πανηγύρισε την άμεση επάνοδο στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από τη στιγμή που η Καισαριανή, στην οποία ο Χρήστος Πρίτσας έχει κάνει πολύ μεγάλη επένδυση για να την κάνει «Σουπερλιγκάτο» γήπεδο, δεν ήταν διαθέσιμη οι επιλογές ήταν δύο: Λεωφόρος ή ΟΑΚΑ, με βάση την απόφαση του Παναθηναϊκού.

Στο Gazzetta διαβάσατε τη συμφωνία που υπήρχε με τη διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου, η οποία όμως δεν ολοκληρώνεται από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το παραχωρητήριο έως το 2027, δε συναινεί, παρόλο που τα ματς πρωταθλήματος θα τα παίξει στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Μέχρι τώρα η πλευρά της Κηφισιάς προσπαθούσε να βρει λύσεις με συμβιβαστικό τρόπο, αλλά πλέον αλλάζει κατεύθυνση και τρόπο λειτουργίας στο γηπεδικό ζήτημα. Σε αυτό το πλαίσιο το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έστειλε εξώδικο στη διοίκηση του ΟΑΚΑ, με το οποίο ζητάει την παραχώρηση του Σταδίου.

To περιεχόμενο του εξώδικου της ΠΑΕ Κηφισιά προς τη διοίκηση του ΟΑΚΑ

«3/09/2025 ΕΞΩΔΙΚΟ της ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ πρός την διοίκηση του ΟΑΚΑ

Η ΠΑΕ Κηφισιά, εν όψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου της Super League και λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία χρήσης γηπέδου εντός των προδιαγραφών της διοργάνωσης, απευθύνθηκε αρμοδίως α) στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και β) στη Διοίκηση του ΟΑΚΑ με αίτημα την παραχώρηση ενός εκ των σταδίων Απόστολος Νικολαΐδης και Ποδοσφαιρικό γήπεδο ΟΑΚΑ αντιστοίχως για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων μας.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός την 16.5.2025 απάντησε αρνητικά στο αίτημά μας για την παραχώρηση της χρήσης του σταδίου Απόστολος Νικολαΐδης, ενώ η δική σας Διοίκηση την 14.7.2025 απάντησε θετικά στο αίτημα μας για την παραχώρηση της χρήσης του ποδοσφαιρικού γηπέδου ΟΑΚΑ, με την προϋπόθεση την συναίνεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με την οποία υφίσταται ήδη σύμβαση χρήσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΠΑΕ Κηφισιά απέστειλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός τρεις (3) επιστολές, την 2.7.2025, την 10.7.2025 και την 1.9.2025 αντιστοίχως, ζητώντας την συναίνεσή της ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο ΟΑΚΑ στους εντός έδρας αγώνες της κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Και στις τρεις επιστολές δεν λάβαμε καμία απάντηση.

…

δεν προκύπτει στην πράξη καθημερινή ή συστηματική χρήση του γηπέδου, ούτε δημιουργείται σύγκρουση προγραμματισμού ή λειτουργίας σε περίπτωση ταυτόχρονης παραχώρησης του γηπέδου και στην ΠΑΕ Κηφισιά.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι ολόκληρο το ποδοσφαιρικό γήπεδο ΟΑΚΑ θα ανοίξει έως το τέλος της σεζόν που διανύουμε σίγουρα 3 φορές σε 302 ημέρες!!! Δηλαδή 1 φορά κάθε 100 μέρες.

…

Σε κάθε περίπτωση, το καθήκον της προσήκουσας χρήσης του ΟΑΚΑ δεν μπορεί να επαφίεται σε οιονδήποτε ιδιώτη, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση που αυτός διατηρεί. Αποτελεί ΔΙΚΗ ΣΑΣ υποχρέωση από την οποία δεν απαλλάσσεσθε παραπέμποντάς μας σε ανταγωνιστή μας

…

Για τους λόγους αυτούς

Σας καλούμε όπως επανεξετάσετε άμεσα το αίτημά μας και παραχωρήσετε το ΟΑΚΑ για χρήση ως έδρα της ΠΑΕ Κηφισιά, χωρίς την προϋπόθεση συναίνεσης τρίτης ομάδας, με την οποία δεν υπάρχει λειτουργική ή χρονική σύγκρουση.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας, τόσο σε διοικητικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο, για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε εκείνους τους οποίους απευθύνεται αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2025».