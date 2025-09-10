Ολυμπιακός: MVP του Αυγούστου στη Superleague ο Τσικίνιο
Ήταν ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στο διπλό (2-0) επί του Βόλου για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, έχοντας γκολ και ασίστ, αμφότερα με τακουνάκι.
Ο λόγος για τον Τσικίνιο, τον Πορτογάλο μέσο των Πειραιωτών, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Αύγουστο, στην ψηφοφορία που διεξήχθη από την αρμόδια αρχή. Ο 30χρονος χαφ έδωσε λύσεις όταν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κόλλησε» στη Μαγνησία, ενώ η ομορφιά τόσο του γκολ όσο και της ασίστ στον Ρέτσο, ήταν αρκετές για να του χαρίσουν το βραβείο του MVP.
Μάλιστα, συγκέντρωσε ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο (57,77%) από το αντίστοιχο του 2ου της λίστας, Πέτρου Μάνταλου (21,55%).
🏆 @Stoiximan #POTM του Αυγούστου ο Τσικίνιο.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:
1/ Τσικίνιο 57,77%
2/ Π. Μάνταλος 21,55%
3/ Κ. Ντεσπόντοφ 12,21%
4/ Χ. Αγκίρε 4,60%
5/ Α. Όζμπολτ 3,47%
6/ Π. Μίχορλ 0,40%#slgr #StoiximanSuperLeague… pic.twitter.com/G0BaBKOdym
