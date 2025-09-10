Ο άσος των πρωταθλητών Ελλάδος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του μήνα Αυγούστου, με ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο από τον 2ο Πέτρο Μάνταλο.

Ήταν ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στο διπλό (2-0) επί του Βόλου για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, έχοντας γκολ και ασίστ, αμφότερα με τακουνάκι.

Ο λόγος για τον Τσικίνιο, τον Πορτογάλο μέσο των Πειραιωτών, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Αύγουστο, στην ψηφοφορία που διεξήχθη από την αρμόδια αρχή. Ο 30χρονος χαφ έδωσε λύσεις όταν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κόλλησε» στη Μαγνησία, ενώ η ομορφιά τόσο του γκολ όσο και της ασίστ στον Ρέτσο, ήταν αρκετές για να του χαρίσουν το βραβείο του MVP.

Μάλιστα, συγκέντρωσε ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο (57,77%) από το αντίστοιχο του 2ου της λίστας, Πέτρου Μάνταλου (21,55%).