Ο Δημήτρης Τομαράς στέκεται στο blog του στο Gazzetta στην προσωπικότητα του Πορτογάλου παιχταρά αλλά και στην φοβερά πειστική εικόνα του Τζολάκη για έναν ακόμα αγώνα του Ολυμπιακού.

Βόλος - Ολυμπιακός το απόγευμα του Σαββάτου σε ένα παιχνίδι που πάντα κρύβει τους κινδύνους του. Ο Ολυμπιακός ήξερε ότι θα είχε στο πλευρό του σχεδόν 15.000 φιλάθλους του και μία μεγάλη ώθηση με αυτόν τον τρόπο από την άλλη ο Βόλος έχει δείξει κατά καιρούς ότι είναι σκληρό καρύδι και του έχει πάρει αποτέλεσματα.

Πρώτο μέρος και τα πράγματα έδειχναν κάπως ζόρικα. Ο Ολυμπιακός επεδίωκε να βασιστεί στις ατομικές ενέργειες παικτών του από τα άκρα και δεν είχε το επιθυμητό επίπεδο της δημιουργίας, αποτελεσματικότητας και επιθετικής ουσίας.

Είχε βέβαια τον Τζολάκη σε πολύ καλή βραδιά για άλλη μία φορά καθώς ο φοβερός και τρομερός Χανιώτης γκολκίπερ είχε 3 πολύ καλές επεμβάσεις. Επί της αρχικής διάταξης των Πειραιωτών η τριάδα στον άξονα δεν... περπάτησε όπως θα περίμενε ο Μεντιλίμπαρ και υπάρχει δε η εικόνα του Βάσκου που έχει πιάσει τον Νασιμέντο στην αλλαγή του και του κάνει επισημάνσεις για το πως θέλει να παίζει και να κινείται.

Η κλάση του Τσικίνιο που... καθάρισε το ματς και ο Πνευμονίδης που ήταν μέσα σε τρεις φάσεις

Ο Πορτογάλος χαφ έχει αποδείξει ένα σωρό φορές το πόσο καλός παίκτης είναι. Δεν θα τον μάθουμε τώρα. Ωστόσο ένας τέτοιος παιχταράς πάντα κάνει τα δύσκολα να φαίνονται απλά. Στο 77' σκοράρει με τακουνάκι και ενώ έχει αντιπάλους γύρω του και λίγα λεπτά μετά βγάζει ασίστ με τακουνάκι. Η εξυπνάδα αυτού του παίκτη και η ποιότητά του κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα.