Ο Μπιανκόν έκανε τον DJ στο Tropicana στην Μύκονο (vid)
Ο Ζουλιάν Μπιανκόν τραβάει τα βλέμματα σε ένα κλαμπ της Μυκόνου, χορεύοντας και κάνοντας τον DJ.
Ο Ζουλιάν Μπιανκόν ξέρει να κάνει δύσκολη την ζωή των αντίπαλων επιθετικών, αλλά γνωρίζει πως να φτιάχνει την διάθεση όλων με την μουσική που επιλέγει.
Αυτό τουλάχιστον μπορεί να πει κάποιος βλέποντας το video από το MykonosLiveTV όπου ο αμυντικός του Ολυμπιακού παίζει μουσική στο διάσημο beach club Tropicana.
Δείτε το βίντεο
Video Credits: MYKONOS LIVE TV
