Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντάμπερι προορίζεται αρχικά για τη Β' ομάδα
Ο 20χρονος (9/7/05) δεξιοπόδαρος Σίλκοτ-Ντάμπερι έχει ύψος 1,77 μ. και γεννήθηκε στο Λονδίνο. Είναι διεθνής με τις Κ16 και Κ17 της Αγγλίας και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην περίφημη Ακαδημία της Τσέλσι, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2022. Ο Ολυμπιακός τον αποκτά από τη Μπόρνμουθ (που θα κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης από αυτήν τη συμφωνία) στη λογική του να ενισχύσει τη β' ομάδα του.
Ο Ντάμπερι αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ αλλά μπορεί να παίξει και στο δεξί «φτερό» και στην κορυφή της επίθεσης. Σε πρώτο πλάνο θα είναι λοιπόν η ένταξή του στον Ολυμπιακό Β' αλλά με την προοπτική να αξιοποιηθεί στο μέλλον και στην πρώτη ομάδα εφόσον παρουσιάσει τα ανάλογα και κατάλληλα αγωνιστικά δείγματα γραφής. Γενικότερα ο συγκεκριμένος παίκτης έχει παίξει σε ουκ ολίγες θέσεις στην καριέρα του και είναι μία κίνηση που αποτελεί προϊόν scouting από μεριάς του Ολυμπιακού, ο οποίος ως Οργανισμός γενικότερα ξέρει πολύ καλά την αγορά της Αγγλίας.
Οι αριθμοί του Ντάμπερι
- Τσέλσι U21: 25 ματς με 1 γκολ και 3 ασίστ
- Τσέλσι U18: 39 ματς με 5 γκολ και 4 ασίστ
- Νέοι Τσέλσι: 2 ματς
- Μπόρνμουθ: 2 ματς
