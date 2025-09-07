Ο Ηρακλής πιέζει ασφυκτικά την Κηφισιά για να πάρει ως ελεύθερο τον Μάναλη.

Ντόμινο στη θέση του φορ μπορεί να προκαλέσει ο Γιώργος Μάναλης.

Ο Ηρακλής ασκεί ασφυκτικό πρέσινγκ για τον 30χρονο (21/12/94) επιθετικό με ύψος 1,82, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Κηφισιά έως το καλοκαίρι του 2026.

Έως τώρα δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά ο «γηραιός» εντείνει τις προσπάθειές του να τον κλείσει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου που είναι η προθεσμία, για να κάνει δικό τον τον Μάναλη, ο οποίος έχει 20 γκολ σε 34 ματς με την Κηφισιά, ενώ έχει παίξει ακόμα σε Ιωνικό, Εθνικό και Χανιά.

Οι Θεσσαλονικείς προσπαθούν να πάρουν τον παίκτη ως ελεύθερο, όμως το κλαμπ των Βορείων Προαστίων προς το παρόν δεν έχει αυτή την πρόθεση, καθώς πρόκειται για παίκτη που είναι στα πλάνα του τεχνικού Σεμπάστιαν Λέτο και στα αρχικά πλάνα του συλλόγου ήταν η παραμονή του.

Το σημαντικό είναι πως οι δύο διοικήσεις έχουν καλές σχέσεις και ανοιχτό δίαυλο όπως φαίνεται και από τον πρόσφατο δανεισμό του Νικοπολίδη.

Εφόσον παραχωρηθεί βέβαια, ο Μάναλης, τότε η Κηφισιά θα επιχειρήσει να ενισχυθεί και στο φορ με μια λύση που θα πλαισιώσει τους Τεττέη και Μουσιόλικ. Πρόθεση, παράλληλα, μέχρι το φινάλε των μεταγραφών είναι να αποκτηθούν 8αρι και ακραίο μπακ. Το ιδανικό για την τελευταία θέση θα είναι να μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές της άμυνας.