Ο Πορτογάλος είναι ένας από τους λίγους παίκτες που δεν θα πάρει τριήμερο ρεπό έτσι ώστε να φορτσάρει μετά το πρόβλημα που κουβαλά από την Αλ Σαμπάμπ.

Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος, ήρθε, προκάλεσε τον απόλυτο... χαμό στο αεροδρόμιο με τον κόσμο του Ολυμπιακού να τον αποθεώνει και έπιασε ήδη δουλειά για να επανέλθει μετά το πρόβλημά του με την ενόχλησή του στον τετρακέφαλό του. Είναι ένα θέμα που κουβαλούσε από την Αλ Σαμπάμπ σε μία σχέση που δεν κύλησε και ιδανικά τον τελευταίο καιρό και λόγω των χρεών του συλλόγου προς τους παίκτες του (και τον Ποντένσε βέβαια).

Σε αυτό το τριήμερο ρεπό λοιπόν ο Ποντένσε έμεινε πίσω για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Να κάνει το πρόγραμμά του αλλά και τη διαχείριση που χρειάζεται ενόψει της συνέχειας.

Ο Πορτογάλος πάντα πρόσεχε το κορμί του και τη διατροφή του, απλώς πρέπει να ξεπεράσει το πρόβλημά του αυτό. Πίσω στον Ρέντη έχει μείνει και ο Στρεφέτσα, που μετά το χτύπημά του στον Βόλο (που δέχθηκε σε αυτό το μαρς δηλαδή), απέφυγε τη θλάση και εκτιμάται ότι θα είναι ΟΚ με τον Πανσερραϊκό. Όσο για τον Ποντένσε; Το ιδανικό σενάριο θα ήταν να προλάβει τον Πανσερραϊκό και να πάρει χρόνο ώστε να παίξει και με την Πάφο στις 17 Σεπτεμβρίου. Παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν είναι ακόμα βέβαιο ή δεδομένο. Ο ίδιος ο Superman έχει πολύ μεγάλη διάθεση και θα κάνει τα πάντα ώστε να είναι έτοιμος το συντομότερο δυνατό.