Ο Πορτογάλος έμπειρος και διεθνής μεσοεπιθετικός που επέστρεψε για μία 3η θητεία στον αγαπημένο του Ολυμπιακό έχει βάλει σκοπό να μείνει για πάντα εδώ.

Δεν άντεξε και πολύ μακριά από τον αγαπημένο του Ολυμπιακό ο Ντάνιελ Ποντένσε σε μία σπάνια και ξεχωριστή περίπτωση ξένου παίκτη που γυρίζει στον πειραϊκό σύλλογο για να κάνει μία 3η θητεία. Πολύ δύσκολα θα βρεθεί περίπτωση ξένου κυρίως τα τελευταία χρόνια με αυτό το συναισθηματικό δέσιμο με τους Πειραιώτες.

Επί του story της επιστροφής του ήταν εξαρχής σαφές πως ο Πορτογάλος διεθνής δεν θα επέκτεινε το υπάρχον συμβόλαιό του με την Αλ Σαμπάμπ (που ολοκληρώνεται το 2027). Αυτό θα άνοιγε τον δρόμο για ένα επόμενο συμβόλαιο που θα τον... έδενε για τα καλά στο Λιμάνι.

Ο Ποντένσε που δεν πίστευε και ο ίδιος το τι αγάπη βίωσε από τον κόσμο του Ολυμπιακού στην επιστροφή του και συγκινήθηκε βάζοντας τα κλάματα στο μουσείο των Πειραιωτών, γύρισε αποφασισμένος για να μείνει. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το όνειρό του και η επιδίωξή του θα είναι να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Μην ξεχνάμε εξάλλου το τι είπε και ο ίδιος στην άφιξή του: «Δεν υπάρχει άλλο μέρος που θα προτιμούσα να ήμουν. Είναι τρελό αυτό που ζω εδώ και δεν μπορώ να το περιγράψω. Για πολλούς λόγους εδώ είναι το σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω. Δεν περίμενα αυτήν την υποδοχή μετά την τελευταία μου αποχώρηση αλλά οι οπαδοί του Ολυμπιακού ακόμα με εκπλήσσουν.

Τώρα τρέμω! Ήρθα εδώ για να μείνω. Θέλω να μείνω εδώ ακόμα και για δέκα χρόνια. Θέλω να μείνω εδώ σε όλη μου τη ζωή. Αγαπώ τον Μεντιλίμπαρ». Μία δήλωση που δεν λέει απλά πολλά. Τα λέει όλα...