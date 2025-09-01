Όπως την περασμένη σεζόν, έτσι και στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο Μπόρχα Γκονθάλεθ πέτυχε το πρώτο γκολ του ΟΦΗ.

O ΟΦΗ ξεκίνησε τη σεζόν με τρίποντο, καθώς για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, υπεταξε τον Πανσερραϊκό, εκτός έδρας με 1-0. Για τους Κρητικούς «καθάρισε» ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος βρήκε δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ και για δεύτερη διαδοχική σεζόν πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του στη σεζόν.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Όμιλος έχασε στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0 και τη δεύτερη αγωνιστηκ έφερε ισοπαλία με τον Ατρόμητο στο «Γεντί Κουλέ», με 1-1 και ο Ισπανός δεξιός μπακ - χαφ είχε σκοράρει με σέντρα - σουτ από τα δεξιά. To γκολ που έσπασε το... ρόδι φάνηκε γούρικο, καθώς την περασμένη χρονιά ο ΟΦΗ έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η «μελανόλευκη» ΠΑΕ στάθηκε σε αυτή τη συγκυρία και έκανε σχετική ανάρτηση με τα δυο γκολ του Μπόρχα Γκονθάλεθ.

O 29χρονος ακραίος οπισθοφύλακας είναι βασικότατος στον ΟΦΗ από την περασμένη σεζόν και η μεταγραφή του έχει δικαιώσει απόλυτα τους Κρητικούς. Σε 35 εμφανίσεις, μετράει 6 γκολ και 8 ασίστ