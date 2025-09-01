ΟΦΗ: Ο Γκονθάλεθ έσπασε το... ρόδι για δεύτερη διαδοχική σεζόν (vid)
O ΟΦΗ ξεκίνησε τη σεζόν με τρίποντο, καθώς για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, υπεταξε τον Πανσερραϊκό, εκτός έδρας με 1-0. Για τους Κρητικούς «καθάρισε» ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος βρήκε δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ και για δεύτερη διαδοχική σεζόν πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του στη σεζόν.
Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Όμιλος έχασε στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0 και τη δεύτερη αγωνιστηκ έφερε ισοπαλία με τον Ατρόμητο στο «Γεντί Κουλέ», με 1-1 και ο Ισπανός δεξιός μπακ - χαφ είχε σκοράρει με σέντρα - σουτ από τα δεξιά. To γκολ που έσπασε το... ρόδι φάνηκε γούρικο, καθώς την περασμένη χρονιά ο ΟΦΗ έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η «μελανόλευκη» ΠΑΕ στάθηκε σε αυτή τη συγκυρία και έκανε σχετική ανάρτηση με τα δυο γκολ του Μπόρχα Γκονθάλεθ.
O 29χρονος ακραίος οπισθοφύλακας είναι βασικότατος στον ΟΦΗ από την περασμένη σεζόν και η μεταγραφή του έχει δικαιώσει απόλυτα τους Κρητικούς. Σε 35 εμφανίσεις, μετράει 6 γκολ και 8 ασίστ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.