Σε περίπου δέκα ημέρες η Κηφισιά θα δώσει το πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι στη σεζόν της επιστροφής της στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, όμως μέχρι στιγμής το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα με τον Παναθηναϊκό είναι στον «αέρα».

Εδώ και εβδομάδες το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ για την ενοικίαση του Ολυμπιακού Σταδίου, όμως το Τριφύλλι παρόλο που την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο θα δίνει τα ματς πρωταθλήματος στη Λεωφόρο «μπλοκάρει» την υπόθεση από τη στιγμή που δεν συναινεί.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta η πλευρά της Κηφισιάς πρότεινε την «AEL Novibet Arena» για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, το οποίο είναι ένα από τα τρία επαρχιακά γήπεδα που είναι διαθέσιμα την 3η αγωνιστική. Εφόσον η πρόταση δεν γίνει δεκτή ή δεν προκύψει αντιστροφή έδρας τότε η Λίγκα έχει το δικαίωμα να ορίσει το ματς σε οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα γήπεδα που πληρούν τις προϋποθέσεις της Stoiximan Super League.

Από εκεί και πέρα σε εξέλιξη είναι και η προσπάθεια ώστε να βρεθεί οριστική λύση στο ζήτημα της έδρας. Μέχρι τώρα η πλευρά της Κηφισιάς προσπαθούσε να βρει λύσεις με συμβιβαστικό τρόπο, αλλά πλέον αλλάζει κατεύθυνση και τρόπο λειτουργίας στο γηπεδικό ζήτημα.

Σε αυτό το πλαίσιο το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έστειλε εξώδικο στη διοίκηση του ΟΑΚΑ, με το οποίο ζητάει την παραχώρηση του Ολυμπιακού Σταδίου και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta εφόσον δεν βρεθεί άμεσα λύση η Κηφισιά θα απευθυνθεί στα πολιτικά δικαστήρια.

