Ταμπόρδα σε Πλατένσε: «Ένιωσα σαν ένας από σας από τον πρώτο μου αγώνα, θα σας ακολουθώ πάντα»

Ο Βισέντε Ταμπόρδα αποχαιρέτησε την Πλατένσε μ' ένα βίντεο που ανέβασε στα social media του κι ένα μήνυμα που έγραψε στην λεζάντα για την ομάδα και τους οπαδούς της.

Μία μέρα περίπου αφότου ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο Βισέντε Ταμπόρδα θέλησε να αποχαιρετήσει μέσω μιας ανάρτησης στα social media του την Πλατένσε, όπου και αγωνιζόταν ως δανεικός και κατέκτησε μαζί της το πρωτάθλημα.

Ο 24χρονος Αργεντινός μέσος ανέβασε ένα βίντεο με στιγμές από τις δύο θητείες του εκεί και κι έγραψε κι ένα συγκινητικό μήνυμα που απευθυνόταν στο κλαμπ και τους οπαδούς του στην λεζάντα αυτού.

Σ' αυτό τόνισε πως ένιωσε σαν μέλος αυτής της οικογένειας από τον πρώτο κιόλας αγώνα που έδωσε με την φανέλα της ομάδας, ότι είναι ευγνώμων στην διοίκηση για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, αλλά και πως θα ακολουθεί για πάντα την ομάδα.

Η ανάρτηση του Βισέντε Ταμπόρδα

«Καλαμάρες.

Κάποτε μου είπαν ότι τα πράγματα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Και ίσως γι' αυτό δεν αποχαιρέτησα την πρώτη μου θητεία. Ο φίλος μου ο Ματίας και η οικογένειά του, οπαδοί της Πλατένσε, μου το τόνισαν αυτό, και το γνώριζα κι εγώ πολύ καλά. Ίσως η μοίρα ήξερε ότι υπήρχε επιστροφή και έφερε μαζί της περισσότερα από όσα φανταζόμασταν.

Ένιωσα σαν ένας από εσάς από τον πρώτο μου αγώνα. Όπως είπα, θα είμαι πάντα ευγνώμων στη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους που μου επέτρεψαν να παίξω στην ομάδα τους, έστω και με λίγα λεπτά στην πρώτη κατηγορία.

Πέρασα πολύ ωραία και σας εύχομαι τα καλύτερα του κόσμου. Σήμερα είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσω, αλλά να ξέρετε ότι θα σας ακολουθώ πάντα.



Μεγάλες αγκαλιές, πρωταθλητές»