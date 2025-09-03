Το τένις που διεκδικούσε τον Βισέντε Λαμπόρδα, το «τραύμα» που του άφησε η αγαπημένη του Μπόκα και η Πλατένσε που ήταν πάντα εκεί για κείνον.

Το όνομα του Βισέντε Ταμπόρδα ήρθε στο προσκήνιο από το Gazzetta λίγο μετά τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία. Τότε είχαμε αναφέρει πως οι «πράσινοι» έχουν προχωρημένες επαφές για την αγορά του βασικού δεκαριού της Πλατένσε, ο οποίος αγωνίζεται εκεί ως δανεικός από την Μπόκα Τζούνιορς.

Μετά από αρκετές μέρες διαπραγματεύσεων, όπως συμβαίνει συχνά με deal που αφορούν την λατινική αμερική, οι «πράσινοι» τον έφεραν στην Ελλάδα και αφότου ολοκληρώθηκαν όλες οι τυπικές διαδικασίες, ανακοίνωσαν την απόκτησή του την τελευταία μέρα της προθεσμίας για την ευρωπαϊκή λίστα, στην οποία και προφανώς ήταν μέσα. Το κόστος της μεταγραφής του έφτασε τα 5 εκατ. δολάρια, με το ποσό αυτό να αφορά το 80% των δικαιωμάτων του και κάποια χρήματα που πήρε η Πλατένσε για να διακόψει τον δανεισμό του, ο οποίος κανονικά θα έτρεχε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο 24χρονος επιτελικός μέσος προορίζεται για να καλύψει το κενό που υπάρχει στο «10» δίπλα στον Τάσο Μπακασέτα, αφού η υπόθεση της παραμονής του Αζεντίν Ουναΐ δεν είχε τελικά αίσιο τέλος, με τον παίκτη να καταλήγει στην Τζιρόνα.

Ο Ταμπόρδα ξεκίνησε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα από νωρίς παίζοντας από παιδάκι στην αγαπημένη του Μπόκα Τζούνιορς, όμως γρήγορα αυτό εξελίχθηκε σ' έναν... εφιαλτή από τον οποίο τον γλίτωσε η Πλατένσε, δείχνοντάς του εμπιστοσύνη και δίνοντάς του τον απαραίτητο χώρο και χρόνο να λάμψει, όταν όλα για κείνον έμοιαζαν... μαύρα.

Όμως ας μην κάνουμε κάποιο άλλο σπόιλ κι ας δούμε αναλυτικά την ιστορία της μέχρι τώρα καριέρας του.

Το τένις, η ταλαιπωρία που τράβηξε τα πρώτα χρόνια στην Μπόκα και το ντεμπούτο

Ο Βισέντε Ταμπόρδα γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου του 2001 στην πόλη Γκουαλεγκουάι στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, η οποία απέχει περίπου 230 χλμ. από το Μπουένος Άιρες. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαρικά βήματα στην ομάδα της περιοχής του, Μπανκάριο ντε Γκουαλεγκουάι μέχρι που το 2010 σε ηλικία εννέα ετών τον ανακάλυψαν δύο σκάουτ της Μπόκα Τζούνιορς, οι Νορμπέρτο Μαντούργκαα και Ρομπέρτο Μαντοέρι.

Εκείνοι έπεισαν την ομάδα να τον περάσει από το δοκιμαστικό και ο μικρός τότε Ταμπόρδα δεν έχασε την ευκαιρία. Εκεί μάλιστα είχε την πρώτη του επαφή κι μ' ένα θρύλο της ομάδας, τον νυν πρόεδρό της, Ρομάν Ρικέλμε, ο οποίος είχε ακούσει το νεαρό παιδί να είναι λέει πως είναι αγχωμένος κι έσπευσε να το καθησυχάσει. Βέβαια, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος χρόνια μετά, αυτό δεν πήγε και πολύ καλά, αφού το γεγονός πως ήταν εκεί ένας θρύλος του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, όπως ο Ρικέλμε τον έκανε να αγχώνεται έτι περισσότερο, παρ' ότι τρελάθηκε από την χαρά του που του μίλησε.

Τελικά ο Ταμπόρδα τα κατάφερε κι έτσι εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μπόκα, με την οποία έμελλε να ερωτευθεί βαθιά. Ωστόσο, η αργεντίνικη ομάδα είχε έναν αντίπαλο κι αυτός ήταν το τένις. Βλέπετε εκείνη την περίοδο ο νεαρός Αργεντινός έκανε παράλληλα και τα δύο αθλήματα, αφού δεν είχε αποφασίσει ακόμα σε ποιο θα συνεχίσει κι αυτό συνεχίστηκε για τα επόμενα δύο έτη. Τελικά η αγάπη του για το ποδόσφαιρο επικράτησε εκείνης για το τένις, στο οποίο φαίνεται πως είχε κάποιο ταλέντο, αφού αργότερα είχε πει πως είχε κερδίσει κάποια μικρά τουρνουά.

Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα στην ακαδημία της Μπόκα ήταν δύσκολα.. Την πρώτη τριετία χρειαζόταν να ταξιδεύει κάθε Κυριακή 3,5 ώρες μέχρι την πρωτεύουσα της Αργεντινής για να παίζει με την ομάδα. Ύστερα προσπάθησε να μείνει σ' ένα από τα σπίτια που είχε η ομάδα, αλλά δεν άντεξε περισσότερο από έξι μήνες και εν τέλει μετακόμισε στην πόλη με τον αδερφό και τον ξάδερφό του.

Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος χρειάστηκε να φτάσει σε ηλικία 20 ετών για να κάνει το ντεμπούτο του. Αυτό μάλιστα δεν έγινε ως αλλαγή, αλλά με τον ίδιο να μπαίνει κατευθείαν στην βασική ενδεκάδα σ' ένα εντός έδρας παιχνίδι στις 25/07/2021 κόντρα στην Μπάνφιλντ το οποίο και είχε λήξει με το σκορ στο 0-0. Ο Ταμπόρδα έπαιξε ως εξτρέμ σ' αυτό το ματς. Εκείνη τη σεζόν έκανε άλλες δύο συμμετοχές.

Την επόμενη χρονιά έπαιξε δύο φορές ως αλλαγή με την πρώτη ομάδα κι άλλες επτά με την δεύτερη, όπου σκόραρε δύο γκολ. Στη συνέχεια δόθηκε δανεικός στην Πλατένσε για να πάρω χρόνο και εμπειρίες. Μ' αυτήν έκανε 22 συμμετοχές σκοράροντας και τρία γκολ όντας στο βασικό ροτέισον της ομάδας.

«Ήταν αυτό που χρειαζόμουν εκείνον τον καιρό. Ήξερα τι θα μπορούσαν να μου δώσουν κι εκείνοι γνώριζαν τι θα μπορούσα να τους δώσω εγώ. Ήταν ένα διάστημα που χρειαζόμουν χρόνο συμμετοχής και να νιώσω σημαντικός και γνώριζα πως αυτά θα μπορούσαν να μου τα δώσουν εκεί».

Στο νέο πρωτάθλημα έκανε άλλες 25 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ, δίνοντας τρεις ασίστ και αυξάνοντας έτι περισσότερο τον χρόνο του.

Το όνειρο έγινε εφιάλτης και το πρωτάθλημα με την Πλατένσε

Ύστερα ο δανεισμός του ολοκληρώθηκε και ήρθε κι εκείνος επέστρεψε κι έκανε κάποιες συμμετοχές με την Μπόκα, μία εκ των οποίων στον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες με την Φλουμινένσε ως αλλαγή, όπου οι Αργεντίνοι ηττήθηκαν με 2-1 στην παράταση.

Μπορεί ο τότε τεχνικός της ομάδας, Χόρχε Αλμιρόν να του έδωσε την ευκαιρία να παλέψει για την θέση του στην ομάδα, όμως σίγουρα δεν του έδωσε αρκετές απ' αυτές για τους δικούς του λόγους.

Η έλευση του νέου προπονητής της ομάδας, Ντιέγκο Μαρτίνες, μετά τον χαμένο τελικό του Λιμπερταδόρες, δεν βοήθησε την κατάσταση να βελτιωθεί κι εκείνος εξακολουθούσε να μην μπορεί να βρει τον ρόλο και τον χρόνο που ήθελε. Τον ενημέρωσε πως δεν τον υπολόγιζε, όμως εκείνος πίστεψε στις δυνατότητές του κι έμεινε για να παλέψει. Δεν πήρες όμως τις ευκαιρίες που ήθελε και το πρόβλημα συνέχιζε να υπάρχει, με τον ίδιο να μην μπορεί πλέον να βρει άλλη λύση από το να φύγει από την ομάδα. Αναγκάστηκε, λοιπόν, κι έφυγε ξανά δανεικός για την γνώριμή του Πλατένσε.

«Με πόνεσε πολύ που έφευγα ξανά από την Μπόκα. Είναι το σπίτι μου και βρίσκομαι εκεί από τότε που ήμουν εννέα χρονών. Αλλά δεν ήμουν στα σχέδια του προπονητή. Μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλεις και πρέπει να το αποδεχτείς. Στην ηλικία μου, δεν μου ήταν καλό να μην έχω αγωνιστικό χρόνο και εμπειρία».

Εκεί τα πράγματα κύλησαν ακόμα καλύτερα για κείνον από την πρώτη φορά που πήγε δανεικός στην ομάδα, αφού κατέκτησε, όντας βασικός συντελεστής της ομάδας, το πρωτάθλημα Αργεντινής (το Apertura), το πρώτο στην ιστορία της. Μάλιστα ήταν ο παίκτης που ξεκίνησε το γκολ που έκρινε τον τίτλο.

Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα και την απομονή του τροπαίου δήλωνε δείχνοντας την πικρία του για όσα είχαν συμβεί: «Ελπίζω οι άνθρωποι με αμφισβήτησαν να βλέπω αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση» ρίχνοντάς έτσι ένα «καρφί» στους ανθρώπους της Μπόκα, που δεν πίστεψαν σε κείνον.

Κατέγραψε 36 συμμετοχές σκοράροντας έξι γκολ και δίνοντας μία ασίστ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που πέτυχε κάτι τέτοιο έχοντας ρόλο, γιατί στην ουσία είχε πανηγυρίσει τον αντίστοιχο τίτλο και το 2022 με την Μπόκα.

Όλα αυτά που έζησε στην Πλατένσε τον έκαναν να νιώθει ευγνώμων προς την συγκεκριμένη ομάδα για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

«Πριν έρθω εδώ, έτρεχα μόνος μου γύρω γύρω στο γήπεδο της Μπόκα Τζούνιορς. Αυτή η ομάδα άνοιξε τις πόρτες της για πολλούς από μας...Είμαι πάντα πολύ ευγνώμων στην Πλατένσε που με άφησε να έρθω εδώ χωρίς να έχω παίξει πολύ στην πρώτη κατηγορία και που μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω το πραγματικό μου πρόσωπο, μια ευκαιρία που δεν είχα στην Μπόκα. Με κάθε παιχνίδι που περνάει, νιώθω πολύ καλύτερα».

Μάλιστα σε κάποια ματς έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού του κλαμπ, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

«Είναι μεγάλη ευθύνη. Μου έδωσε μεγάλη ηρεμία. Είμαι νέος, αλλά δουλεύω σκληρά για να γίνω αρχηγός ομάδας στο μέλλον, και το να το δοκιμάσω είναι ωραίο, και μου αρέσει».

Η Πλατένσε, η Μπόκα και ο πόθος της Ευρώπης

Με τον δανειμό του στην Πλατένσε να ολοκληρώνεται τον προσεχή Δεκέμβριο και την πιθανότητα παραμονής του εκεί να έχει ήδη εξαλειφθεί, εκείνος περιμένει να επιστρέψει στην αγαπημένη του Μπόκα Τζούνιορς, που όσο κι αν τον πλήγωσε, όταν του έδειξε την πόρτα της εξόδου, παραμένει η μεγάλη του αγάπη.

«Ναι, πάντα ονειρεύομαι να επιστρέψω (στην Μπόκα), επειδή είμαι οπαδός της ομάδας και λυπάμαι που δεν μπόρεσα να εδραιωθώ στην πρώτη κατηγορία».

Ο Βισέντε Ταμπόρδα μπορεί να ξέρει πως το επόμενο πρώτο βήμα είναι η επιστροφή στους πρωταθλητές Αργεντινής, όμως δεν ξεκόβει και την περίπτωση μίας νέας περιπέτειας κι αυτή τη φορά όχι στην Λατινική Αμερική.

Το συμβόλαιό του με την Μπόκα Τζούνιορς λήγει τον Δεκέμβριο του 2026 κι εκείνος σε δηλώσεις του διατράνωσε την επιθυμία του να παίξει στο εξωτερικό και περισσότερο στην Ευρώπη τονίζοντας πως ο ίδιος θεωρείς πως είναι έτοιμος για μία τέτοια εμπερία. Ανέφερε δε πως δεν τον νοιάζει ποιο πρωτάθλημα της γηραιάς ηπείρου θα είναι αυτό.

«Πρώτα, θα ήθελα να εδραιωθώ στην Μπόκα Τζούνιορς κι έπειτα θα δω αν μπορώ να παίξω στο εξωτερικό. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις μέχρι να έρθει η σειρά σου. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από το πρωτάθλημα».

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, ήταν εκείνος που εκμεταλλεύτηκε αυτή την επιθυμία του και του «άνοιξε» την πόρτα για την Ευρώπη προσφέροντάς του μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της μέχρι τώρα καριέρας του. Μένει τώρα να δούμε κατά πόσο ο Ταμπόρδα θα αρπάξει την ευκαιρία αυτή, «αποπληρώνοντας» το τριφύλλι για την εμπιστοσύνη του με εξαιρετικές εμφανίσεις στο χορτάρι.