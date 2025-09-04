Ο ΠΑΟΚ μετά και την κλήρωση του Κυπέλλου έχει πολλά απαιτητικά παιχνίδια μέχρι το τέλος του 2025. Όλο το πρόγραμμα του Δικεφάλου για τους επόμενους τρεις μήνες με τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο να είναι τρομερά δύσκολοι.

Ο ΠΑΟΚ δεν ευνοήθηκε από την κλήρωση του Κυπέλλου.

Θα δώσει ντέρμπι με τον συμπολίτη Άρη και μάλιστα εκτός έδρας, ενώ από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες, θ' αντιμετωπίσει δύο από τη Super League, τον αξιόμαχο Λεβαδειακό και την ΑΕΛ Novibet, που τον ζόρισε στην πρεμιέρα.

Με τον Άρη, ωστόσο, να μπαίνει στην εξίσωση, ο ΠΑΟΚ θα δώσει δύο ντέρμπι με την συμπολίτη σε τέσσερις μέρες. Μέχρι να φτάσει εκεί βέβαια έχει πάρα πολλά δύσκολα ματς. Σύνολο 23 αγώνες έως το τέλος του έτους, όπως θα συμβεί και με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Ο πρώτος απαιτητικός μήνας για την ομάδα του Λουτσέσκου είναι ο Οκτώβριος.

Μετά τη διακοπή ο ΠΑΟΚ έχει να πάει σε Κρήτη και Τρίπολη, ενώ υποδέχεται και την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αυτά τα ματς, όμως, δεν συγκρίνονται με αυτά του Οκτωβρίου, όπου το πρόγραμμα είναι Γολγοθάς. Η αρχή γίνεται με τη Θέλτα στην Ισπανία κι ακολουθεί ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Υπάρχει μετά η διακοπή με τους διεθνείς ν' απουσιάζουν. Με την επανεκκίνηση ο Δικέφαλος παίζει με την ΑΕΚ στην OPAP Arena και με τη Λιλ στη Γαλλία στις 23 Οκτωβρίου, οπότε και τελειώνουν τα θεωρητικά πολύ δύσκολα ματς.

Τον Νοέμβριο έχει τη Γιουνγκ Μπόις μέσα και λίγες μέρες μετά θα πάει στη Λεωφόρο για ν' αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Όσο για τον Δεκέμβριο, έχει τον Άρη, εκτός για το Κύπελλο, αμέσως μετά τον Άρη εντός για το πρωτάθλημα συνεχίζει με μάχες εκτός κόντρα σε Λουντογκόρετς, Ατρόμητο και θα κάνει Χριστούγεννα, αφού πρώτα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα!

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ έως το τέλος του 2025



Διοργάνωση Ημερομηνίες Αντίπαλος

Πρωτάθλημα 13–14 Σεπτεμβρίου ΟΦΗ*

Κύπελλο 16-18 Σεπτεμβρίου Λεβαδειακός*

Πρωτάθλημα 20–21 Σεπτεμβρίου Παναιτωλικός

Europa League 24 Σεπτεμβρίου Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πρωτάθλημα 27–28 Σεπτεμβρίου Αστέρας Τρίπολης*

Europa 2 Οκτωβρίου Θέλτα*

Πρωτάθλημα 4–5 Οκτωβρίου Ολυμπιακός

Πρωτάθλημα 18–19 Οκτωβρίου ΑΕΚ*

Europa League 23 Οκτωβρίου Λιλ*

Πρωτάθλημα 25–26 Οκτωβρίου Βόλος

Κύπελλο 28-30 Οκτωβρίου ΑΕΛ Novibet

Πρωτάθλημα 1–2 Νοεμβρίου Πανσερραϊκός*

Europa League 6 Νοεμβρίου Γιουνγκ Μπόις

Πρωτάθλημα 8–9 Νοεμβρίου Παναθηναϊκός*

Πρωτάθλημα 22–23 Νοεμβρίου Κηφισιά

Europa League 27 Νοεμβρίου Μπραν

Πρωτάθλημα 29–30 Νοεμβρίου Λεβαδειακός*

Κύπελλο 2-4 Δεκεμβρίου Άρης*

Πρωτάθλημα 6–7 Δεκεμβρίου Άρης

Europa League 11 Δεκεμβρίου Λουντογκόρετς*

Πρωτάθλημα 13–14 Δεκεμβρίου Ατρόμητος*

Κύπελλο 16-18 Δεκεμβρίου Μαρκό

Πρωτάθλημα 20–21 Δεκεμβρίου Παναθηναϊκός

* Με αστερίσκο οι εκτός έδρας αγώνες.