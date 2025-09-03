Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με την κληρωτίδα να βγάζει Άρης - ΠΑΟΚ.

Στο τέλος της έφτασε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος βγάζοντας ένα μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ, το μοναδικό που υπάρχει στην συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα έχει πέντε αγωνιστικές. Την πρώτη αγωνιστική, που θα γίνει 16-18 Σεπτεμβρίου ξεχωρίζουν τα παιχνίδια του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ, του Παναιτωλικού με τον Άρη και του Αιγάλεω με την ΑΕΚ.

Στην δεύτερη, που θα λάβει χώρα στις 23-25 Σεπτεμβρίου, υπάρχει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό, του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη και του Άρη με το Μαρκό. \

Στην τρίτη «στροφή» (28-30 Οκτωβρίου), ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, η ΑΕΚ στην Ηλιούπολη με την τοπική ομάδα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο ενώ ο ΠΑΟΚ την ΑΕΛ και ο Άρης πάει στο Αιγάλεω.

Στην τέταρτη αγωνιστική (2-4 Δεκεμβρίου) έχουμε τον μεγαλύτερο αγώνα της φάσης, το ματς του Άρη με τον ΠΑΟΚ ενώ ακόμη η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός πάει στην Σύρο και ο Παναθηναϊκός παίζει εντός έδρας με την Κηφισιά.

Τέλος στην 5η αγωνιστική (16-18 Δεκεμβρίου), που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των ομάδων που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Παναθηναϊκός παίζει στην Καβάλα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Ηρακλή και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μαρκό.

Το πλήρες πρόγραμμα του Big 5

Ολυμπιακός

Αστέρας AKTOR (23 - 25/9, εκτός)

Βόλος (28-30/10, εντός)

Ελλάς Σύρου (εκτός) (2-4/12, εκτός)

Ηρακλής (16-18/12, εντός)

Παναθηναϊκός

Athens Kallithea (16-18/9, εντός)

Ατρόμητος (28-30/10, εκτός)

Κηφισιά (2-4/12, εντός)

Καβάλα (16-18/12, εκτός)

ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός (16-18/9, εκτός)

ΑΕΛ Novibet (28-30/10, εντός)

Άρης (2-4/12, εκτός)

Μαρκό (16-18/12, εντός)

ΑΕΚ

Αιγάλεω (16-18/9, εκτός)

Παναιτωλικός (23-25/9, εντός)

Ηλιούπολη (28-30/10, εκτός)

ΟΦΗ (2-4/12, εντός)

Άρης

Παναιτωλικός (16-18/9, εκτός)

Μαρκό (23-25/9, εντός)

Αιγάλεω (28-30/10, εκτός)

ΠΑΟΚ (2-4/12, εντός)

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η ΕΠΟ αποφάσισε πέρυσι να φέρει... επανάσταση στον θεσμό και άφησε πίσω της τα μέχρι τώρα φορμάτ που είχαν χρησιμοποιηθεί είτε με ομίλους είτε μονάχα με διπλά ή μονά παιχνίδια και πήγε σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Αποφάσισε να ακολουθήσει τα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων κι έτσι, μετά τον προκριματικά γύρο,εισήγαγε μία League Phase, όπως γίνεται από πέρυσι και σε Champions, Europa και Conference League.

Σ' αυτό συμμετέχουν 20 ομάδες, οι οποίες χωρίζονται σε πέντε γκρουπ δυναμικότητας των τεσσάρων. Κάθε μία εξ αυτών θα κληρωθεί μ' έναν αντίπαλο από τα υπόλοιπα γκρουπ. Έτσι θα βγουν οι τέσσερις αντίπαλοί της, τους οποίους θα αντιμετωπίσει από μία φορά, δύο εντός και δύο εκτός.

Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase:

1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο

4o ζευγάρι: 8ος με 9ο

Υπενθυμίζουμε πως οι προημιτελικοί θα είναι μονοί (το πλεονέκτημα της έδρας θα το έχει όποια ομάδα τερμάτισε πιο ψηλά στο League Phase) ενώ μέχρι και τα ημιτελικά δεν θα υπάρχει παράταση στους υπόλοιπους νοκ άουτ αγώνες.