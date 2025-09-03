Europa League: ΠΑΟΚτσήδικες εκδρομές στην Ευρώπη…

Στο αποψινό workshop της UEFA στη Νιόν «κλείδωσε» ο αριθμός εισιτηρίων που θα πάρει ο ΠΑΟΚ για τα τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια του στη League Phase του Europa League.

Σημαντική είδηση για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έφερε το αποψινό workshop που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας υπό την αιγίδα της UEFA. Εκεί, εκπρόσωποι όλων των ομάδων που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συζήτησαν ζητήματα οργανωτικά, μεταξύ των οποίων και η κατανομή εισιτηρίων για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων οπαδών.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ είχε φυσικά παρουσία και αποκόμισε σαφείς αριθμούς για τις φετινές εκδρομές στη League Phase του Europa League. Συγκεκριμένα, ο Δικέφαλος εξασφάλισε:

2.800 εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λυόν ,

για το μεγάλο παιχνίδι με τη , 2.500 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Λιλ ,

για την αναμέτρηση με τη , 1.100 εισιτήρια για το ματς στο Βίγκο με τη Θέλτα ,

για το ματς στο Βίγκο με τη , 800 εισιτήρια για το κοντινό ταξίδι στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η Λουντογκόρετς θα χρησιμοποιήσει τη φυσική της έδρα στο Ράζγκραντ, ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 12.000 θέσεων, γεγονός που εξηγεί και τον περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων που δόθηκαν στον ΠΑΟΚ.

Για ακόμη μία χρονιά, οι φίλοι του Δικεφάλου αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, γεμίζοντας τις θύρες των φιλοξενούμενων και δημιουργώντας την αίσθηση πως η ομάδα παίζει εντός έδρας. Οι εκδρομές του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη έχουν γίνει πλέον σημείο αναφοράς και το σύνθημα παραμένει ίδιο: «οι εκδρομές δεν σταματάνε…».