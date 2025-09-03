Ο Δανός μέσος της ΑΕΚ Γενς Γιόνσν βρέθηκε στο μουσείο του συλλόγου με συγγενείς του.

Ο Γενς Γιόνσον έχει την ευκαιρία στη διακοπή του πρωταθλήματος να περάσει τον χρόνο του με μέλη της οικογένειάς του.

Ο Δανός μέσος της ΑΕΚ δεν έχασε, μάλιστα, την ευκαιρία να πάρει τους συγγενείς του και να επισκεφθεί το μουστείο ιστορίας του συλλόγου. Αναλυτικά η ανάρτηση για την επίσκεψη του Γιόνσον:

«Ένας από τους πολύ αγαπητούς στους φιλάθλους μας ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ο Γενς Γιόνσον, επισκέφθηκε το Μουσείο Ιστορίας του συλλόγου μαζί με τα μέλη της οικογενείας του και ξεναγήθηκε στις προθήκες του, όπου εκτίθενται και τα δύο τρόπαια που κατέκτησε ως τώρα με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Tak, Jens – du er en rigtig champ! («ευχαριστούμε, Jens – είσαι πραγματικός πρωταθλητής!)».