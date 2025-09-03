Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τις αποφάσεις του Σέρβου τεχνικού σχετικά με την ευρωπαϊκή λίστα και τι φανερώνουν, ενώ εστιάζει και στη δουλειά του Ριμπάλτα για το ρόστερ...

Η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής λίστας και μέσω αυτής των αποφάσεων του Μάρκο Νίκολιτς μας επιβεβαίωσε όσα περιμέναμε και θεωρούσαμε ότι θα γίνουν βάση της γνώσης που έχουμε για τον Σέρβο προπονητή, αν και νωρίς ακόμη, σχετικά με το τρόπο λειτουργίας του και ειδικότερα λήψης αποφάσεων σχετικά με τους ποδοσφαιριστές που (και πόσο) υπολογίζει. Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα ότι ο 46χρονος προπονητής της ΑΕΚ λαμβάνει τις αποφάσεις του με γνώμονα το χορτάρι και την εικόνα κάθε ενός από τους διαθέσιμους παίκτες του σε αυτό. Όλο το προηγούμενο διάστημα υπογραμμίζαμε τη δυσκολία που θα προέκυπτε για την επιλογή προσώπων και τον καταρτισμό της ευρωπαϊκής λίστας με την επισήμανση πως πάνω – κάτω τα πρόσωπα που αναμένεται να μείνουν εκτός είχε αποδειχθεί πως έχουν προβάδισμα... Για τον λόγο αυτό άλλωστε γράφαμε και αναφέρομαι στα σχετικά μας ρεπορτάζ τις περιπτώσεις που ήταν δυστυχώς για τους ίδιους πολύ ξεκάθαρο πως είχαν προβάδισμα να μείνουν εκτός Ευρώπης μιας και η απόδοσή τους δεν ήταν στα επίπεδα που να δικαιολογούν την παρουσία τους στη σχετική λίστα...

Πιο συγκεκριμένα και ειδικότερα οι Λιούμπισιτς και Μαρσιάλ ήταν θεωρώ ότι πιο αναμενόμενο: ο πρώτος να κοπεί αφού έως και το ματς με την Άντερλεχτ υπολογίζονταν και ο δεύτερος να παραμείνει εκτός της κιτρινόμαυρης ευρωπαϊκής λίστας! Στην περίπτωση του Γενς Γιόνσον ήταν δεδομένη η απόφαση για κόψιμο ακόμη κι αν δεν είχε αποκτηθεί ο Μάρκο Γκρούγιτς και στη θέση του θα συναντούσαμε και πάλι το όνομα του Τούκου, του Περέιρα εννοώ, ο οποίος έμεινε εκτός Ευρώπης αποκλειστικά και μόνο ελέω τραυματισμού, αφού ο Νίκολιτς -και δικαιολογημένα- τον θεωρεί απαραίτητο και σημαντικό (όχι μόνο για τον ρόμβο)... Η επιλογή του 29χρονου Σέρβου χαφ της Πόρτο προκάλεσε το ...ψαλίδι στον Λιούμπισιτς και εδώ νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία συμφωνεί με τη συγκεκριμένη επιλογή του τεχνικού της ΑΕΚ. Ο Κροάτης χαφ ήταν σε όλα τα ματς της Ένωσης, είτε έπαιξε ως βασικός είτε αγωνίστηκε ως αλλαγή, από μέτριος έως κακός και όχι μόνο στην Ευρώπη με αποτέλεσμα να προκαλέσει τη τύχη του για να το θέσω κομψά... Φαίνεται πως δεν έγινε και η κίνηση από την Κολωνία για να συνεχίσει την καριέρα του εκεί και χάθηκε ευκαιρία πώλησης για την Ένωση ενός ποδοσφαιριστή που δεν έχει καταφέρει να δώσει πράγματα στην ομάδα!

Από τα παραπάνω και αν εξαιρέσουμε τον Γιόνσον, υπό την έννοια ότι δεν έχει κάνει κάποιο κακό ματς αλλά δεν είναι ο μέσος που ταιριάζει στις επιθυμίες του Μάρκο Νίκολιτς και οφείλουμε να το δεχθούμε μιας και στο χορτάρι δικαιώνεται να επιθυμεί να παίζει με χαφ που είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια και διαθέτουν τη μεγάλη πάσα και όχι μόνο τη κοντινή. Στις περιπτώσεις των Λιούμπισιτς και Μαρσιάλ οφείλουμε να αναδείξουμε τη δικαιοσύνη που διακρίνει τον Σέρβο προπονητή στις αποφάσεις του γύρω από την αξιολόγηση του ρόστερ μιας και οι δυο παραπάνω παίκτες δεν άξιζαν όντως θέση στην ευρωπαϊκή λίστα. Και πιστέψτε με κάτι τέτοιες επιλογές κάνουν τη διαφορά στα αποδυτήρια και στην κουβέντα μεταξύ ποδοσφαιριστών σχετικά με το τρόπο δουλειάς και αποφάσεων του προπονητή τους... Αυτή η δικαιοσύνη του Νίκολιτς θα το προσφέρει ακόμη περισσότερα στο χορτάρι από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, κάτι που το αναγνωρίζουν και δουλεύουν με γνώμονα να δικαιώσουν τον προπονητή τους, ο οποίος μάλιστα και στο κομμάτι της ενίσχυσης του ρόστερ, δεν έδειξε τάσεις ολικού make over στο ρόστερ παρά τα όσα επιθυμούσαν οι περισσότεροι μετά την αποτυχία στο φινάλε της περασμένης χρονιάς και δη στα play offs.

Η καλή δουλειά του Ριμπάλτα και όλες οι προσθήκες που έχουν δώσει ήδη πράγματα...

Προχώρησε στην αξιολόγηση του δυναμικού της Ένωσης δίχως να λαμβάνει υπόψη του όσα μπορεί να ήθελαν γύρω του και έξω από την ομάδα αλλά και ούτε όσους έλεγαν – έγραφαν για συγκεκριμένες ανάγκες. Έτσι σε συνεργασία (άριστη) με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα ξεκίνησαν τις αποδεσμεύσεις και προσθήκες στο κιτρινόμαυρο ρόστερ με την απόφαση να 'χει ληφθεί για το καλοκαίρι: από 8 έως 10 βαριά μεταγραφές και τέλος... Έως τώρα ο Δικέφαλος έχει ανακοινώσει επτά νέες προσθήκες και ο Νίκολιτς είχε εκφράσει την επιθυμία του για έναν φορ, ακόμη και μετά την απόκτηση του Λούκα Γιόβιτς, κάτι το οποίο μπορεί να είναι ανοιχτό ακόμη σαν ενδεχόμενο για τις αναμετρήσεις εντός συνόρων, αλλά σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, δύσκολα θα προχωρήσει τελικά (αλλά: ποτέ μη λες ποτέ)... Το ρόστερ έως σήμερα πλην της απόκτησης του φορ, όπου απ' όσο κατάλαβα δεν έφεραν κάποια σωστή επιλογή και έτσι δεν έγινε (πλην του Ντέσερς με τον οποίο αδικαιολόγητα κόλλησε ο Ριμπάλτα ο οποίος έκανε αρκετά καλή δουλειά και όντως έριξε αρκετά το μέσο όρο ηλικίας στις προσθήκες και στο ρόστερ), είναι ακριβώς όπως το ήθελε – ζήτησε ο Νίκολιτς και βέβαια θα το μάθουμε αυτό από τον ίδιο μιας και θα ερωτηθεί και εννοείται όπως έχει αποδειχθεί ότι δεν θα κρυφτεί: ωστόσο βάση αναζητήσεων και επίσημων δηλώσεων έγινε αυτό που είχε προγραμματίσει...

Για να εξηγούμαι και να μη παρεξηγούμαι... Προσωπικά και ίσως αρκετοί ακόμη θα επιθυμούσαν αναβάθμιση στο δεξί μπακ (εγώ για παράδειγμα ανήκω σε αυτή την κατηγορία), απόκτηση στόπερ με δεδομένο ότι οι Κάλενς και Μήτογλου δεν υπολογίζονται για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, ωστόσο εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Γκρούγιτς δύναται να παίξει και ως στόπερ όπως έπραξε στην Πόρτο όταν χρειάστηκε. Επιπρόσθετα ο Νίκολιτς επιθυμεί να ...βγάλει -όπως λέμε ποδοσφαιρικά- και τον Χρυσόπουλο: το πλέον βασικό και σημαντικό είναι πως σε όλες τις επίσημες τοποθετήσεις του ο Σέρβος τεχνικός, από τη διάρκεια του βασικού σταδίου προετοιμασίας έως και την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, δεν αναφέρθηκε ποτέ σε άλλη θέση πλην του αμυντικού μέσου και ενός φορ, τον οποίο ήθελε να είναι για εντός περιοχής (αν κρίνουμε από το focus στον Ντέσερς) και πλέον θα πορευτεί με τον Φρανζί Πιερό με την ελπίδα να είναι αρκετός (βέβαια θα μοιράζεται τη θέση με τον Γιόβιτς μιας και η ΑΕΚ έκανε μεταγραφάρα στην επίθεση και δυστυχώς πέρασε σε δεύτερη μοίρα επικοινωνιακά).

Από κει και πέρα αποκτήθηκαν παίκτες σε θέσεις που πονούσε η ομάδα χάρη στην καλή δουλειά του Χαβιέρ Ριμπάλτα και φυσικά τη διάθεση να δώσει χρήμα η ιδιοκτησία. Αποτέλεσμα να έχουν ήδη δώσει πολλά τα νέα αποκτήματα σε αναμετρήσεις δύσκολες και με μεγάλη πίεση και απαίτηση για ανταπόκριση (όπως ήταν οι υποχρεώσεις στην Ευρώπη): πήρε από τον Μαρίν τα περισσότερα απ' όλους για μένα όπου έως τώρα συνιστά την πλέον σημαντική και ουσίας προσθήκη και ακολουθεί ο Ντέρεκ Κουτέσα μιας και από τη στιγμή που τοποθετήθηκε στη θέση του κάνει τη διαφορά και η ΑΕΚ διαθέτει ίσως και τα καλύτερα βασικά εξτρέμ στο πρωτάθλημα (με Ελίασον απ' την άλλη)! Αλλά και από τον Ρέλβας που μαζί με τον Μουκουντί αποτελούν εξαιρετικό δίδυμο και δίνουν τη δυνατότητα και στον Βίντα στα ματς που θα παίζει να είναι εξαιρετικός και φρέσκος: πέντε στα οκτώ ματς που έδωσε ο Δικέφαλος δεν δέχτηκε γκολ! Πράγματα αρχίζει και παίρνει και από τον Πένραϊς που επιβεβαιώθηκε ότι ήθελε χρόνο προσαρμογής αλλά μετά τη συμμετοχή του στο ματς με τον Πανσερραϊκό όπου έχει παίξει (μπακ, ή χαφ μπροστά από τον Πήλιο με Άντερλεχτ) έχει ξεχωρίσει και διακριθεί. Από τον Γιόβιτς θα δούμε ομορφιές ανάλογες με όσα έκανε με τον Άρη Λεμεσού σύντομα και ήδη έχει κάνει την προσφορά του αγωνιστικά σε εκείνη την παράταση και περιμένουμε να δούμε εντός συνόρων τον Καλοσκάμη που ξεκίνησε καλά αλλά τον πήγε πίσω ο τραυματισμός.

Η Ένωση φέτος είχε το πιο δαπανηρό της καλοκαίρι με κοντά στα 11 εκατ ευρώ δαπάνες για προσθήκες: κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ ξανά στο πρόσφατο και μακρινό παρελθόν. Αν θα είναι αρκετό αυτό θα αποδειχθεί (όπως πάντα και μόνο) στο χορτάρι...