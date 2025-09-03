Ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς διεθνείς και το πρόγραμμα στη διακοπή είναι γεμάτο. Αναλυτικά ποιοι είναι οι παίκτες του Δικεφάλου που κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες και οι υποχρεώσεις τους.

Ο ΠΑΟΚ έχει πληθώρα διεθνών και το προπονητικό κέντρο έχει αδειάσει.

Ο Δικέφαλος παρουσίασε το πρόγραμμα των παικτών που κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ:

«Η σεζόν ξεκινάει επίσημα και για τις εθνικές ομάδες και μάλιστα με σπουδαία παιχνίδια για τα προκριματικά του Mundial. Ο Τόμας Κεντζιόρα επιστρέφει στην Εθνική Πολωνίας και αυξάνει το… ασπρόμαυρο ενδιαφέρον για τις αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου.

Έναρξη σεζόν και για τους διεθνείς μας με την Εθνική Ελλάδας να μπαίνει στη μάχη της πρόκρισης για το Μουντιάλ 2026. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Δημήτρη Πέλκα για τα παιχνίδια με την Λευκορωσία (05.09, 21:45) και με τη Δανία (08.09, 21:45), που θα διεξαχθούν στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς καλείται για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λετονία (06.09) και το εντός έδρας με την Αγγλία (09.09) για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Κλήση, φυσικά και για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ για το εντός έδρας ματς με την Ισπανία (04.09) και το εκτός με την Γεωργία (07.09), επίσης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Επιστρέφει στην Εθνική Πολωνίας ο Τόμας Κεντζιόρα για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ολλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, στις 04.09 και για το εντός έδρας παιχνίδι με την Φινλανδία, στις 07.09. Kαι ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Γεωργίας για την προκριματική φάση του Μουντιάλ. Οι Γεωργιανοί υποδέχονται την Τουρκία στις 04.09 και την Βουλγαρία στις 07.09.

Έναρξη προκριματικών για το EURO 2027 για την Εθνική Ελλάδας Κ21 με τον Δημήτρη Χατσίδη να καλείται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μάλτα, στις 9 Σεπτεμβρίου. Στον όμιλό της η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει τις: Γερμανία, Γεωργία, Β. Ιρλανδία, Λετονία και Μάλτα.Στην Εθνική Κ19 καλούνται εννιά παίκτες μας για τα δύο διεθνή φιλικά με την Γεωργία, στην Τιφλίδα, στις 7 και 9 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τους Στάθη Μπελερή, Δημήτρη Μπαταούλα , Γιώργο Κοσίδη, Έντι Ντούνγκα, Παύλο Τσιότα, Βασίλη Ελευθεριάδη, Θανάση Παπανικόπουλο, Γιάννη Τσιφούτη, Ανέστη Μύθου. Ο Μαξιμίλιαν Σνάουτσνερ κλήθηκε στην Εθνική Πολωνίας Κ20 για τον φιλικό αγώνα με την Πορτογαλία, που θα γίνει στην Πολωνία στις 9 Σεπτεμβρίου».