Αυτοί είναι οι 4 αντίπαλοι που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (03/09) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη πρώτη League Phase στην ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδας, οπού έμαθαν αντίπαλους οι 20 ομάδες που συμμετέχουν από τη Super League και Super League 2, μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ, με το ντέρμπι κόντρα στον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης να ξεχωρίζει, ενώ θα αντιμετωπίσει ακόμη Λεβαδειακό, ΑΕΛ και Μαρκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δικεφάλου του Βορρά:

1η αγωνιστική (16-18 Σεπτεμβρίου) : Λεβαδειακός (εκτός)

3η αγωνιστική (28-30 Οκτωβρίου) : ΑΕΛ Novibet (εντός)

4η αγωνιστική (2-4 Δεκεμβρίου) : Άρης (εκτός)

5η αγωνιστική (16-18 Δεκεμβρίου): Μαρκό (εντός)

Δυο παιχνίδια εντός έδρας και δυο εκτός θα δώσει κάθε ομάδα, με τις ομάδες που θα τερματίσουν στις 4 πρώτες θέσεις να προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, και τις υπόλοιπες στο 5-12 να παίζουν στα Playoffs.