Europa League: Με μπροστάρη τον Ζίβκοβιτς ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες για την ανατροπή κόντρα στην Άντερλεχτ

Στις Βρυξέλλες και το Constant Vanden Stock Stadium παίζει ο ΠΑΟΚ το μέλλον του στο φετινό Europa League, κόντρα στην Άντερλεχτ το βράδυ της Πέμπτης (13/8, 21:30).

Ο «δικέφαλος» ηττήθηκε 0-1 από τους Βέλγους στο πρώτο ματς και αυτό το σκορ καλείται να ανατρέψει στην εκτός έδρας ρεβάνς για να πάρει την πρόκριση. Σε διαφορετική περίπτωση, θα δοκιμάσει την τύχη του στο Conference League.

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Ο ΠΑΟΚ σε καμία περίπτωση δεν άξιζε την ήττα στην αναμέτρηση της Τούμπας. Μόλις στα 17 δευτερόλεπτα δέχθηκε την ψυχρολουσία από τον Τσβέτκοβιτς, κυριάρχησε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Με 64% κατοχή μπάλας, 16(3) τελικές, χαμένο πέναλτι και 1.78 xG, η ομάδα του Λίσι έκανε σωστά πολλά πράγματα στο χορτάρι εκτός από το προφανές: να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Κόντρα σε μια Άντερλεχτ που δεν έκανε πολλά για να κρατήσει το 0-1, αλλά εντέλει το πέτυχε χάρη στον γκολκίπερ, τους στόπερ και τον αμυντικό μέσο Λανσανά, που ήταν και οι κορυφαίοι των Βέλγων.

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Για τον ΠΑΟΚ το πλήγμα της απουσίας του Κωνσταντέλια είναι μεγάλο για τη ρεβάνς στις Βρυξέλλες. Ζίβκοβιτς, Τάισον κατά κύριο λόγο και Πέλκας, Χατσίδης σε δεύτερο πλάνο θα προσπαθήσουν να καλύψουν το κενό, εντούτοις οι λύσεις για τους ασπρόμαυρους δεν είναι πολλές και θα χρειαστεί μια υπερβατική εμφάνιση από συγκεκριμένους παίκτες για να αλλάξουν τα δεδομένα. Η Άντερλεχτ έχει πλέον ψυχολογία στα ύψη και πολλή αυτοπεποίθηση, καθώς μετά το «διπλό» στην Τούμπα επικράτησε της Λα Λουβιέ 2-1 με ανατροπή στην πρεμιέρα του βελγικού πρωταθλήματος.

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Ο ΠΑΟΚ έχει τις πιθανότητες του, αφού σε κάθε περίπτωση είναι ανώτερος ποιοτικά από την αντίπαλο του. Το ερώτημα είναι αν μπορεί αυτό να το δείξει στο 100% αυτή την εποχή. Η Άντερλεχτ δεν τρομάζει, έχει όμως το αβαντάζ του πρώτου αγώνα και της απουσίας του Κωνσταντέλια. Δύσκολα θα ανοίξει πολύ ο ρυθμός και το σκορ. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Ζίβκοβιτς γκολ ή ασίστ & Over 4,5 κάρτες σε απόδοση 5.80 στο Bet Builder της Stoiximan.

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