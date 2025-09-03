Ταμπόρδα: «Σέβονται τον Παναθηναϊκό σε όλο τον κόσμο, θα έχουμε καλή σχέση με τον κόσμο»

Ο Βισέντε Ταμπόρδα μίλησε για το πόσο σέβονται παγκοσμίως τον Παναθηναϊκό, περιέγραψε το αγωνιστικό του στυλ ενώ τόνισε πως θεωρεί ότι θα έχει πολύ καλή σχέση με τον κόσμο της ομάδας.

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού παραχώρησε ο Βισέντε Ταμπόρδα, με τον Αργεντινό επιθετικό μέσο να μιλάει, ως είθισται, στο επίσημο κανάλι των «πρασίνων» στο Youtube.

Εκεί ο 24χρονος παίκτης του «τριφυλλιού» ανέφερε πως ήρθε στην ομάδα επειδή του αρέσουν οι προκλήσεις ενώ από τα πράγματα που του κέντρισαν το ενδιαφέρον για το κλαμπ, ήταν πρώτον οι οπαδοί του κι έπειτα ο σεβασμός που έχει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην συνέχεια περιέγραψε το αγωνιστικό του στύλ και εξήγησε πως αυτό θα τον βοηθήσει να αποκτήσει μία καλή σχέσημε τον κόσμο της ομάδας, όπως είχαν και οι περισσότεροι συμπατριώτες του, που πέρασαν από κει.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως οι βασικοί του στόχοι είναι να συνηθίζει την ζωή εδώ, την γλώσσα και τους χώρους του συλλόγου ώστε να μπορέσει έτσι να βγάλει τον καλύτερό του εαυτό και να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Οι δηλώσεις του Ταμπόρδα

Πότε πληροφορήθηκες το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού;

«Πριν μερικές ημέρες. Μόλις το έμαθα δεν είχα καμία αμφιβολία να έρθω. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και αποτελεί μία όμορφη πρόκληση για μένα. Γι' αυτό και αποδέχθηκα την πρόταση».

Θα είναι η πρώτη φορά για εσένα μακριά από την πατρίδα σου. Θα είναι δύσκολο να προσαρμοστείς;

«Είναι δύσκολο να αφήνεις πίσω συνήθειες και την οικογένειά σου, αλλά όπως είπα και πριν μου αρέσουν οι προκλήσεις, μου αρέσει ο σύλλογος. Μου άρεσαν οι προκλήσεις αυτού του συλλόγου, οπότε δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία να αφήσω πίσω κάποια πράγματα, όπως την οικογένεια και τους φίλους μου ώστε να μπορέσω να βρίσκομαι εδώ σήμερα».

Από όσα έμαθες για τον Παναιθηναϊκό, τι ήταν αυτό που σε κέρδισε;

«Κατ' αρχάς πολύς κόσμος μου μίλησε για τους Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι είναι παθιασμένοι για το ποδόσφαιρο.Αυτό μου θυμίζει πολύ την Αργεντινή, διότι οι φίλαθλοι είναι παρόμοιοι. Δεύτερον είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, τον οποίο σέβονται σε όλο τον κόσμο, οπότε κι αυτό ήταν κάτι που με παρακίνησε».

Πώς θα προσδιόριζες αγωνιστικά τον εαυτό σου;

«Είμαι παίκτης που του αρέσει να προωθείται. Μου αρέσει να επιτίθεμαι, να έχω την μπάλα και να την φτάνω στην αντίπαλη περιοχή. Όταν η ομάδα δεν έχει την μπάλα θα γίνομαι ο πρώτος αμυντικός για να την ξανακερδίσω και να αντεπιτεθώ. Πιστεύω ότι στον σύλλογο που βρισκόμαστε πρέπει αν αναλαμβάνουμε ευθύνες και να πρωταγωνιστούμε σε όλα τα παιχνίδια».

Οι περισσότεροι Αργεντίνοι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στον Παναθηναϊκό αγαπήθηκαν από τον κόσμο για το πάθος και τη μαχητικότητά τους. Θεωρείς ότι θα ακολουθήσεις το δρόμο τους;

«Νομίζω πως ναι. Γι' αυτό μου άρεσε η πρόκληση και όταν μου μίλησαν για τους οπαδούς στην Ελλάδα κι αυτό μου άρεσε πολύ. Ξέρω ότι θα έχουμε μία καλή σχέση, γιατί ξέρω τον τρόπο που παίζω και τώρα θα αρχίσω σιγά σιγά να γνωρίζω το πάθος που έχουν για το σύλλογο».

Τι στόχους βάζεις για τη νέα καριέρα σου στον Παναθηναϊκό;

«Κυρίως θα ήθελα να προσαρμοστώ στην πόλη, να μάθω λίγο την γλώσσα καθώς και τους χώρους του συλλόγου. Αυτό θα είναι το βασικό ώστε να μπορέσω να λειτουργήσω καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όσον αφορά τον σύλλογο, θα προσπαθήσω να βοηθήσω και να βάλω κι εγώτο λιθαράκι μου για τους στόχους που έχει ο σύλλογος και να τους υλοποιήσουμε σαν ομάδα».

Τι μήνυμα θα έστελνες στους φίλους του Παναθηναϊκού;

«Να μένουν ήσυχοι, διότι το μόνο που θα μπορούμε να εγγυηθούμε η ομάδα κι εγώ είναι η πίεση, ένταση, μάχη και δέσμευση ότι θα φεύγουν χαρούμενοι μετά τους αγώνες».