Η κλήρωση για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας πραγματοποιήθηκε, με τις 20 ομάδες που συμμετέχουν να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει 4 ομάδες, πριν τον δρόμο των νοκ-άουτ παιχνιδιών.

Οι «πράσινοι» θα ξεκινούν το πρόγραμμα τους με την Athens Kallithea, την οποία θα υποδεχτούν μεταξύ 16-18 Σεπτεμβρίου. Στην επόμενη αναμέτρηση τους θα αντιμετωπίσουν τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, μεταξύ 28-30 Οκτωβρίου. Οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις θα συνεχιστούν με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά, μεταξύ 2-4 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθούν με τον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την Καβάλα, μεταξύ 16-18 Δεκεμβρίου.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμοί κάθε ομάδας θα συγκεντρωθούν σε βαθμολογικό πίνακα, απο αυτόν θα κριθεί ποιοι θα περάσουν απευθείας και ποιοι θα αγωνιστούν στα playoffs.

Playoffs και απευθείας προκρίσεις:

Στη φάση των playoffs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα: 1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο, 2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο, 3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο και 4o ζευγάρι: 8ος με 9 Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.

Φάσεις προημιτελικών, ημιτελικών και τελικού:

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου.