Η... τιμωρία του Βιτόρια για την γκέλα της πρεμιέρας

Παναθηναϊκός: H... τιμωρία του Βιτόρια για την γκέλα της πρεμιέρας
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Γκέλαρε στη Λεωφόρο με τον Λεβαδειακό, έχοντας δύο πρόσωπα.
Ένα κυριαρχικό στο πρώτο όπου έπρεπε να έχει σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ και ένα κάκιστο στο δεύτερο, όπου ήταν σαν να... εξαφανίστηκε από τον αγωνιστικό χώρο και το πλήρωσε ακριβά στο φινάλε με το γκολ ισοφάρισης από τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς.
Μετά το τέλος του παιχνιδιού υπήρχε μεγάλος εκνευρισμός και απογοήτευση, πράγματα απολύτως λογικά, στο «πράσινο στρατόπεδο».
Οι ποδοσφαιριστές έπρεπε να νιώσουν τις συνέπειες της εμφάνισής αλλά και του τελικού αποτελέσματος, ώστε να αντιληφθούν πως είναι μη αποδεκτά και ο Ρουί Βιτόρια σε συνεργασία με τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος, αποφάσισαν να «κόψουν» ένα από τα ρεπό που υπήρχαν στο πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα.
