Ποντένσε: Τα δάκρυα συγκίνησης στο μουσείο του Ολυμπιακού (vid)
Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε «σπίτι» του και είναι έτοιμος για την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακού, αυτή τη φορά ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Δευτέρας (1/9) και δεν έκρυψε τη συγκίνηση του για την αποθεωτική υποδοχή που έλαβε από περισσότερους από 1.000 φιλάθλους των Πειραιωτών.
Την Τρίτη (2/9) ο βραχύσωμος winger επισκέφθηκε το μουσείο ιστορίας του Ολυμπιακού, φωτογραφήθηκε με τα εκθέματα και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, ενώ έβλεπε το video της κατάκτησης του Conference League.
Ο Ποντένσε μίλησε στην κάμερα του Ολυμπιακού για όσα έζησε στον ευρωπαϊκό θρίαμβο των Πειραιωτών αλλά και για όσα έρχονται.
Daniel Podence returns to Olympiacos! 🔴⚪️❤️— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2025
🎞📌 Filmed in the new Olympiacos Museum at Karaiskakis Stadium#OlympiacosFC pic.twitter.com/PsexxGlYa0
