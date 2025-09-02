Ο Ντάνιελ Ποντένσε επσκέφθηκε το μουσείο ιστορίας του Ολυμπιακού, μίλησε στην κάμερα των Πειραιωτών για την κατάκτηση του Conference League και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα συγκίνησης του.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε «σπίτι» του και είναι έτοιμος για την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακού, αυτή τη φορά ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Δευτέρας (1/9) και δεν έκρυψε τη συγκίνηση του για την αποθεωτική υποδοχή που έλαβε από περισσότερους από 1.000 φιλάθλους των Πειραιωτών.

Την Τρίτη (2/9) ο βραχύσωμος winger επισκέφθηκε το μουσείο ιστορίας του Ολυμπιακού, φωτογραφήθηκε με τα εκθέματα και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, ενώ έβλεπε το video της κατάκτησης του Conference League.

Ο Ποντένσε μίλησε στην κάμερα του Ολυμπιακού για όσα έζησε στον ευρωπαϊκό θρίαμβο των Πειραιωτών αλλά και για όσα έρχονται.