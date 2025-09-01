Οι δηλώσεις του εμφανώς συγκινημένου Ντάνιελ Ποντένσε κατά την άφιξη του στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό.

Το αεροδρόμιο πήρε... φωτιά για χάρη του Ντάνιελ Ποντένσε! Περισσότεροι από 1.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου έκαναν υποθεωτική υποδοχή στον Πορτογάλου εξτρέμ, ο οποίος επέστρεψε στα μέρη που αγάπησε και αγαπήθηκε.

Ο βραχύσωμος winger μίλησε στους απεσταλμένους του Τύπου και δεν έκρυψε τη συγκίνηση του, ενώ τόνισε πως προτίθεται να μείνει στον Πειραιά ακόμα και για μια... δεκαετία!

Οι δηλώσεις του Ποντένσε

«Δεν υπάρχει άλλο μέρος που θα προτιμούσα να ήμουν. Είναι τρελό αυτό που ζω εδώ και δεν μπορώ να το περιγράψω. Για πολλούς λόγους εδώ είναι το σπίτι μου.

Προσπαθω πολύ να μην κλάψω. Δεν περίμενα αυτήν την υποδοχή μετά την τελευταία μου αποχώρηση αλλά οι οπαδοί του Ολυμπιακού ακόμα με εκπλήσσουν.

Τώρα τρέμω! Ήρθα εδώ για να μείνω. Θέλω να μείνω εδώ ακόμα και για δέκα χρόνια. Θέλω να μείνω εδώ σε όλη μου τη ζωή. Αγαπώ τον Μεντιλίμπαρ».