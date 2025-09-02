Ολυμπιακός: Το νούμερο που επέλεξε ο Ντανιέλ Ποντένσε
Επίσημη μορφή πήρε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) η επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό, με τους νταμπλούχους Ελλάδος να ανακοινώνουν τον δανεισμό του από την Αλ Σαμπάμπ.
Ο Πορτογάλος winger τον οποίο υποδέχθηκαν περισσότεροι από 2.000 φίλοι των Πειραιωτών το βράδυ της Δευτέρας (1/9) στο «Ελ. Βενιζέλος» ετοιμάζεται για την 3η θητεία του στο... λιμάνι της καρδιάς του, έχοντας 115 συμμετοχές με 28 γκολ και 27 ασίστ στις προηγούμενες δυο.
Μάλιστα, όπως διέρρευσε μέσω φωτογραφικού κολάζ ο σύλλογος, ο «Superman» επέλεξε και πάλι το νούμερο «56», με το οποίο έχει συνδεθεί η πορεία του στους «ερυθρόλευκους».
Our Superman is red-and-white again! ⚪️🔴❤️🤍#OlympiacosFC pic.twitter.com/aUBJDQUdn0— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2025
