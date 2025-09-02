Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στο Λιμάνι, με τον Πορτογάλο να έρχεται ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ!

Η πολυπόθητη επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό έχει πάρει πλέον και επίσημη μορφή. Ο Πορτογάλος εξτρέμ επιστρέφει στον Πειραιά για να γράψει το τρίτο ερυθρόλευκο κεφάλαιο της ήδη πλούσιας και επιτυχημένης καριέρας του.

Μ' αυτήν την κίνηση, οι νταμπλούχοι Ελλάδας δυναμώνουν σημαντικά την μεσοεπιθετική τους γραμμή, καθότι στα φτερά διαθέτουν πλέον τους: Ποντένσε, Πνευμονίδη (αριστερά) και Μαρτίνς - Στρεφέτσα (δεξιά), ο Καμπελά μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ, ενώ όπως έγραψε στο blog του ο Δημήτρης Τομαράς οι Γιαζίτζι, Ροντινέι και Τσικίνιο μπορούν να αγωνιστούν στη θέση του εξτρέμ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Ντάνιελ Ποντένσε:

Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Europa Conference League!

Ο 29χρονος winger υπέγραψε στον Θρύλο προερχόμενος από την Al-Shabab. Στις δύο θητείες του με τα «ερυθρόλευκα» έχει πραγματοποιήσει 115 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 27 ασίστ.

Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου!

