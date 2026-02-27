Παρά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη, η πρόκριση του Παναθηναϊκού που πέταξε νοκ-άουτ τη Βικτόρια Πλζεν κράτησε ζωντανή την Ελλάδα στο κυνήγι της 10ης θέσης της UEFA!

Η Ελλάδα πήρε το φιλί της ζωής από τον... Panathinaikos! Ο αγώνας του Τριφυλλιού απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν ήταν κομβικής σημασίας στη μάχη που δίνει η Ελλάδα για να ανέβει στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, με την πρόκριση των Πρασίνων να μας κρατάει ζωντανούς στο παιχνίδι.

Με την ισοπαλία που απέσπασε στο Πλζεν, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ χάρισε 400 βαθμούς στη χώρα μας, μα κυρίως απέκλεισε τη Βικτόρια Πλζεν κι άφησε την Τσεχία με δυο εκπροσώπους στην Ευρώπη. Ένα αποτέλεσμα που βοήθησε την Ελλάδα να καταγράψει συγκομιδή-ρεκόρ σε ετήσια βάση στο ranking της UEFA με 12.900 βαθμούς, όμως ακόμα κι έτσι δυστυχώς δεν μας πήγαν όλα δεξιά...

Η ήττα του ΠΑΟΚ από τη Θέλτα και ο αποκλεισμός του από το Europa League ήταν το πρώτο κακό μαντάτο, αλλά παράλληλα ακολούθησε και δεύτερο αφού η Σίγκμα Όλομουτς απέκλεισε τη Λωζάνη και προκρίθηκε στους «16» του Conference League ως η δεύτερη εκπρόσωπος της Τσεχίας μαζί με τη Σπάρτα Πράγας.

Με τη νίκη της στην Ελβετία μάλιστα, οι Τσέχοι αποκόμισαν συνολικά 700 βαθμούς απέναντι στους 400 που πήρε η Ελλάδα και αύξησαν ξανά τη μεταξύ μας διαφορά σε πάνω από 1.200 βαθμούς, σε ένα ουσιώδες πισωγύρισμα στην μάχη που δίνουμε για να προλάβουμε την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Ακόμα κι έτσι βέβαια η απόσταση δεν είναι χαοτική και οριοθετείται περίπου στις τρεις νίκες, με τις δυο χώρες να μετρούν πλέον από δυο εκπροσώπους που συνεχίζουν στην Ευρώπη.

Θυμίζουμε ότι αν η Ελλάδα καταλάβει στο τέλος την 10η θέση, τότε ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, ενώ ο δεύτερος θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό της κορυφαίας διοργάνωσης από το μονοπάτι των μην πρωταθλητών.

Ο τρίτος αντίστοιχα θα προκριθεί στον 2ο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League, ενώ πιο ευνοημένος θα είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου που θα περάσει στα play-offs του Europa League.

Βαθμολογία UEFA