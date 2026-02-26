Συγκομιδή ρεκόρ για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA

Ο Media Consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού ανέλυσε πως η Ελλάδα έκανε φέτος την καλύτερη επίδοσή της σε συγκομιδή βαθμών σε μια σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε στη διαδικασία των πέναλτι τη Βικτόρια Πλζεν και πέρασε στους 16 του Europa League. Όπως ανέλυσε ο Media Consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, η Ελλάδα έκανε συγκομιδή ρεκόρ στη βαθμολογία της UEFA σε μια σεζόν, φτάνοντας τον φετινό της συντελεστή στους 12.900 βαθμούς.

Η ανάλυση του Ανδρέα Δημάτου:

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη δεύτερη καλύτερη εκπρόσωπο της Τσεχίας τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, μείωσε κατά 200 βαθμούς τη διαφορά από την Τσεχία στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, (έδωσε 400 πόντους στον ελληνικό συντελεστή με το βαθμό της ισοπαλίας και το μπόνους της πρόκρισης, αλλά 200 πόντους έδωσε και η Βικτόρια στην Τσεχία) και ταυτόχρονα η χώρα μας έφτασε τον εφετινό της συντελεστή στους 12,900 πόντους, που αποτελεί την κορυφαία ελληνική επίδοση συγκομιδής βαθμών σε μία σεζόν από καταβολής των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων!

Η αμέσως προηγούμενη καλύτερη είχε επιτευχθεί μόλις πέρυσι με 12,687 βαθμούς συντελεστή!

Η Ελλάδα συνεχίζει πλέον στην Ευρώπη με δύο ομάδες, η Τσεχία έχει σίγουρη τη Σπάρτα Πράγας και αναμένουμε τι θα κάνουν ΠΑΟΚ και Σίγκμα Ολομουτς.

Ενδεικτικό της σταθερότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου την τελευταία τριετία είναι ότι για τρίτη σερί χρονιά, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία μας στα Κύπελλα Ευρώπης, η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί στη φάση των 16 σίγουρα με δύο ομάδες, ενώ είναι σε εξέλιξη η δύσκολη προσπάθεια του ΠΑΟΚ στο Βίγκο για τριπλή εκπροσώπηση, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά!

Η διπλή εκπροσώπηση βεβαίως στους 16 είναι δεδομένη και μάλιστα με τρίτο διαφορετικό δίδυμο! Πρόπερσι ήταν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο Conference, πέρυσι ο Ολυμπιακός στο Europa και ο Παναθηναϊκός στο Conference και εφέτος ο Παναθηναϊκός στο Europa με την ΑΕΚ στο Conference, οι δύο ομάδες με απλά λόγια από τις οποίες η Ελλάδα περίμενε βαθμούς όταν αυτό το προνόμιο είχαν τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ.

Ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός με την αποψινή του ισοπαλία και πρόκριση ανέβασε στους 16,250 βαθμούς την προσφορά του στον ελληνικό συντελεστή.

Εξακολουθεί να προηγείται η ΑΕΚ με 17,500 βαθμούς, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του παρουσία με προσφορά 16,750 βαθμών, ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 16,250 (πρώτη φορά μετά τις αρχές του αιώνα τρεις ομάδες τόσο κοντά σε συγκομιδή πόντων) και ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος με 13,500 βαθμούς, αλλά και ένα ακόμα παιχνίδι μπροστά του, που διεξάγεται αυτή την ώρα.

Αυτό που μένει να δούμε πλέον είναι τον συσχετισμό εκπροσώπησης Τσεχίας και Ελλάδας στη φάση των 16 με την εξέλιξη των αγώνων του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα και της Σίγκμα Ολομουτς, που κερδίζει στο ημίχρονο 2-1 τη Λοζάνη εκτός έδρας και έχει αβαντάζ πρόκρισης.

Με τα τωρινά δεδομένα η διαφορά της Ελλάδας από την Τσεχία και την 10η θέση είναι 713 πόντοι, κοντά στις δύο νίκες δηλαδή, ενώ στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν κοντά στους 3,500 πόντους!